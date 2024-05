La Cobla i l'Escola de Música de Solsona fan un taller per promocionar els instruments de cobla

Promocionar l’aprenentatge dels instruments de cobla. Amb aquest objectiu, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l’Escola Municipal de Música Joan Roure ofereixen un taller-mostra a l’alumnat del centre i les famílies. Es farà aquest divendres a les set del vespre a la sala d’actes del casal de Cultura i Joventut.

En el decurs d’aquesta activitat, alguns alumnes tocaran «La sardana de Solsona», de Joan Roure i Jané. Aquesta proposta coincideix amb la voluntat, el curs vinent, d’oferir aquests instruments a la roda per als petits. El tible, la tenora i el fiscorn s’afegiran al flabiol i el tamborí, la trompeta, el trombó i el contrabaix, dels quals ja s’imparteixen classes.

Des del centre es destaca el fet que «molts membres de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona són alumnes o exalumnes i, per tant, és natural que es retroalimentin». L’any que ve aquesta formació celebrarà el seu trentè aniversari.

Central en les partitures festives

La música de cobla és central en les partitures festives solsonines que s’executen al llarg del calendari anual. Així, la setmana vinent, per Corpus, es farà sentir en la ballada de sardanes de dissabte i marcarà el ritme dels ballets tradicionals de diumenge al migdia.

No és la primera vegada que des de l’Escola Municipal de Música s’intenta potenciar els instruments de cobla. Anteriorment, per exemple, s’havia fet un concert de professors per presentar-los a alumnes de 5è i 6è de les escoles de primària de la ciutat.