La Catalunya Central rep 215 MEUR dels fons europeus Next Generation que es distribueixen entre 5.500 beneficiaris

Més de 215 milions d'euros han arribat a la Catalunya Central a través dels fons europeus Next Generation, destinats a més de 5.500 entitats, empreses i particulars. La consellera d'Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer aquestes dades a la seva visita al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona, un centre de recerca que ha rebut gairebé 6 milions d'euros per impulsar diversos projectes alineats amb la bioeconomia forestal i la protecció dels boscos davant el canvi climàtic.

Entre els beneficiaris hi consten 1.053 empreses, el 96% de les quals són petites i mitjanes empreses, 104 corporacions locals, comptant consistoris i consells comarcals majoritàriament, 78 entitats sense ànim de lucre i 12 centres de recerca i formació i 11 entitats del sector públic. En total, 5.539 beneficiaris de les comarques centrals han captat recursos provinents de convocatòries, licitacions o concessions directes, tant de la Generalitat com de l'Estat.

Gairebé la meitat de l'import captat per les entitats i particulars (43,6%) s'ha assignat a empreses (94 MEUR), el 33,7% s'ha adjudicat a corporacions locals (72,7 MEUR), les entitats sense ànim de lucre han absorbit el 7% (16,2 MEUR) i els centres de recerca el 4% (9,6 MEUR). Finalment, els particulars s'emporten el 10% de tots els recursos, que equivalen a un total de 20,6 MEUR.

Principals beneficiaris dels fons

Dins el rànquing d'empreses beneficiàries La Farga és qui ha rebut una partida major, amb 14 MEUR que seran destinats a reduir el consum de matèries primeres verges i per millorar l'eficiència energètica i la protecció animal en el procés de fosa de reciclables i ferralla de coure. La segona empresa del rànquing és Aigües de Manresa, que ha captat 6 MEUR per a projectes de sostenibilitat del cicle de l'aigua i digitalització. La segueixen Industrial Puigreig, amb 1,6 MEUR per a la rehabilitació d'edificis i la millora de l'eficiència energètica d'habitatges; o Hidràulica i Mecànica Sallentina, que ha captat 2,3 MEUR per a dur a terme una experiència pilot basada en una tecnologia d'electromobilitat sostenible a la indústria minera.

Pel que fa a les corporacions locals, destaquen els gairebé 14 MEUR assignats a l'Ajuntament de Manresa per rehabilitar la fàbrica de l'Anònima o millorar l'eficiència i la digitalització del servei de transport públic urbà. També s'han assignat 9 MEUR al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per ampliar la planta de tractament mecànic i biològic de la fracció resta i modificar la línia de pretractament de la fracció orgànica a la planta de compostatge. D'altra banda, l'Ajuntament de Moià també ha rebut un total de 7,6 MEUR que destinarà íntegrament al Centre Cultural Les Faixes.

En l'àmbit dels centres de recerca, a banda dels 6 MEUR destinats al CTFC, s'han atorgat 2,6 MEUR a la UVic per contractar joves en iniciatives de recerca i innovació, en el marc del programa Investigo. D'altra banda, la Fundació Ampans és l'entitat sense ànim de lucre que ha captat més diners, un total de 3,6 MEUR, que invertirà en una aplicació mòbil per a l'acompanyament de familiars cuidadors de persones amb discapacitat intel·lectual.

Gestió dels boscos

La consellera ha posat el focus en el «gran potencial de reaprofitament dels recursos forestals dels boscos del Mediterrani», un camp en què el CTFC està intervenint i encara ho farà major mesura en el futur, amb la creació del nou Hub Forestal de Catalunya a Olius. A través de la bioeconomia forestal, el centre aconsegueix tractar els boscos d'una manera més eficaç, que garanteix la seva neteja, sanejament i que siguin menys propensos a patir incendis, un risc al qual s'exposen amb l'agreujament del canvi climàtic.

A banda, el model proposat inclou l'aprofitament de la fusta que s'extreu dels boscos per impulsar el seu ús dins de l'àmbit de la construcció residencial i industrial, unes accions que es duran a terme a través del nou Hub, que actuarà com un centre de preproducció i certificació d'aquesta matèria primera. Per a impulsar aquests projectes el CTFC ha rebut un total de 5.968.025,70 euros.

«Oportunitat històrica»

Mas Guix ha subratllat que els fons europeus Next Generation són per a Catalunya «una oportunitat històrica» que impliquen també una «responsabilitat històrica». En aquest sentit, ha avançat que fins a dia d'avui Catalunya ha rebut 5.700 MEUR provinents d'aquests fons. La consellera també ha recordat la proposta de la Generalitat de crear un Perte Territorial dirigit a la indústria, que ha de permetre a Catalunya gestionar directament els fons Next Generation perquè arribin d'una manera «més àgil» al teixit productiu català. Mas Guix ha lamentat que un 70% de les convocatòries de l'Estat per al sector industrial queden desertes.