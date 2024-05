La Diputació de Lleida ultima detalls per l'arranjament de la C-149 entre Castellar i Pinell de Solsonès

En aquests moments, la Diputació de Lleida es troba finalitzant la redacció del projecte d'ampliació i arranjament d'alguns revolts de la carretera C-149, que uneix els municipis de Castellar de la Ribera i Pinell de Solsonès, per Olius, segons va traslladar el president Joan Talarn en la seva visita als dos consistoris el passat dimarts. Les alcaldies van demanar a la diputació aquestes obres per reforçar la seguretat a la via, ja que és massa estreta per a suportar el trànsit de vehicles pesants, cotxes i ciclistes que hi passen amb freqüència.

El projecte d'obres està pressupostat per un total de 3 milions d'euros i les actuacions es preveu que es facin en un total de tres quilòmetres de la C-149. Segons demanaven els governs locals dels dos municipis, en aquest tram de via hi ha una gran presència de granges, fet que provoca que sigui concorregut habitualment per vehicles pesants. La poca amplada de la carretera i els pronunciats revolts que presenta fan que la conducció sigui complicada, un problema que s'agreuja encara més quan també hi passen cotxes o ciclistes, sobretot en els caps de setmana.

Durant la visita institucional de Talarn a Castellar de la Ribera i Pinell de Solsonès, van repassar el marc de col·laboració i ajuts de la Diputació amb municipis que tenen poca població. El president va esmentar que les dues localitats són «un exemple de municipis que s’han de beneficiar de l’Estatut de Municipis Rurals», amb la finalitat de poder «aixecar traves burocràtiques» que estan dissenyades per a ciutats i que «acaben dificultant la gestió eficient de termes de gran extensió, però amb molt baixa densitat d’habitants i una gran dispersió de nucli».

També va aprofitar per destacar que a finals d'aquest mes de juny es reobrirà el Museu de l'Escola Rural de Castellar de la Ribera, un espai que va estar en actiu des del 1926 al 1974 i que actualment dona a conèixer l'evolució de l'escola rural al llarg del segle XX i fins a l'actualitat, recreant com era en el temps de postguerra.

Durant la seva estada a Castellar de la Ribera, Talarn va ser rebut per l’alcaldessa, M. Claustre Sunyer i els regidors de l’equip de govern, amb els quals va mantenir una reunió de treball. Posteriorment, es va desplaçar fins a Pinell de Solsonès, on es va reunir, a la seu consistorial, amb el seu alcalde, Benjamí Puig.