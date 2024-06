Uns periodistes troben en una illa de Grècia el cadàver del presentador de la BBC Michael Mosley

Els pitjors auguris s'han complert: aquest diumenge s'ha trobat el cos sense vida del famós presentador de la BBC Michael Mosley. El periodista, escriptor i metge britànic, de 67 anys va desaparèixer el dimecres a l'illa grega de Symi després de sortir a fer una passejada. Va ser la seva dona, Clara Bailey, qui va alertar a les autoritats després d'adonar-se que no tornava. Malgrat l'ampli dispositiu de cerca que es va activar per trobar-lo, han estat uns periodistes els que han albirat el cadàver des d'un vaixell.

Mosley va sortir a passejar el dimecres al migdia des de la platja d'Agios Nikolaos fins al poble de Pedi per un camí que voreja la costa, van apuntar els testimonis que se'l van creuar. Les temperatures aquell dia van superiors als 30ºC, apunten les autoritats gregues, que ràpidament van activar un ampli dispositiu de cerca.

Durant més de tres dies s'ha buscat al popular presentador per terra i mar, mitjançant un helicòpter, drons i gossos. Policies i bombers s'han desplegat sobre el terreny i la guarda costanera rastrejant la mar Egea. El periodista no es va endur el telèfon mòbil, la qual cosa no va ajudar en les tasques de cerca. Per això, els agents van revisar desenes de càmeres de seguretat per tal de seguir els passos que va fer el també guru de la nutrició i creador de la 'dieta 5:2', basada en el dejuni intermitent.

Una cadena de televisió troba el cadàver

No obstant això, de res ha servit el desplegament de les autoritats. "La gent a bord d'un vaixell va veure un cadàver prop d'una costa rocosa", ha explicat el cap de policia de la regió sud de l'Egeu, Petros Vassilakis, a l'agència de notícies France (AFP). En aquest vaixell estava un equip de la televisió pública grega (ERT) filmant la zona per a informar del succés.

"Portava mort diversos dies"

"És el cos del periodista que estàvem buscant des de fa diversos dies", ha corroborat l'alcalde de Symi, Lefteris Papakalodoukas. Respecte a la causa de la mort, l'alcalde ha afirmat que "no és clar si va tenir un accident o si es va sentir malament".

La primeres hipòtesis apunten que Mosley es podria haver caigut a la mar durant el seu passeig, però el seu cadàver s'ha trobat en terra ferma, encara que lluny d'on va sortir a caminar: en l'altre extrem de la badia de Pedi.

"Portava mort diversos dies", ha assegurat una font policial a 'BBC News', que reporta que el cos de Mosley "estava a pocs metres d'on els nens juguen a la platja d'Agia Marina".