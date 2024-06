Detenen sis homes per robar un rellotge de luxe i envestir el cotxe policial que els buscava

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis homes per robar d'una estrebada un rellotge de luxe a un turista a l'aparcament d'un supermercat a Torroella de Montgrí. A dos d'ells, a més, els atribueixen un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat perquè van envestir el cotxe policial de la patrulla que participava en el dispositiu de recerca. El rellotge estava valorat en 4.900 euros i els mossos el van poder tornar al seu propietari. A quatre dels lladres els van arrestar el dia dels fets i els altres dos, l'endemà.

Els fets van tenir lloc poc després de les cinc de la tarda dijous passat a l’aparcament d’un supermercat situat a la carretera que uneix Torroella de Montgrí i l’Estartit. Una parella de turistes van ser abordats per un grup d’homes que li van arrencar del canell, a un d’ells, el rellotge que portava causant-li lesions lleus.

Immediatament, es va muntar un dispositiu policial conjunt per localitzar els autors. Poc després, una patrulla de la Policia Local va localitzar el vehicle dels lladres i els hi van fer indicacions per tal que s’aturessin.

El conductor va fer cas omís i va accelerar la marxa fins a col·lidir contra el vehicle policial. Durant el seguiment, un dels lladres va saltar del vehicle en marxa i els altres dos ocupants van abandonar el vehicle després d’impactar contra el cotxe patrulla i van fugir a peu camps a través.

Els mossos van muntar controls i en un d’ells, a Forallac, van aturar un vehicle amb quatre ocupants que coincidien amb la descripció facilitada per víctimes i testimonis. En l’escorcoll del vehicle, en obrir el maleter, els mossos van localitzar el rellotge, amagat sota un seient.

Davant d’aquests fets la policia va detenir els quatre homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

L’endemà al migdia, una patrulla de paisà dels mossos va localitzar i detenir, a la carretera C-66, els dos homes que havien fugit camp a través després d’haver envestit el vehicle de la Policia Local. A aquests dos detinguts també se’ls acusa d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

Tres dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria a l’espera de comparèixer davant el jutjat coneixedor de la causa.

Els altres tres detinguts, sense antecedents, van passar el 8 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.