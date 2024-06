Els Mossos avisen de l'última estafa: suplantadors de DHL

Les estafes estan a l'ordre del dia, i els sistemes de comunicació mòbil són el gran canal que empren els delinqüents per a cometre pràctiques fraudulentes sense deixar rastre. Correus electrònics, trucades i missatges de text són les principals vies per les quals es desenvolupa l'activitat d'estafadors, que empren tècniques de tota mena per a passar inadvertits.

Recentment, els Mossos d'Esquadra han advertit d'una nova estafa per mitjà de la suplantació de DHL, empresa de logística internacional especialitzada en el repartiment de paquets a domicili. "Suplanten DHL i t'envien aquest missatge per un lliurament que tens pendent. No segueixis l'enllaç, és una estafa", ha avisat el cos policial a X (abans Twitter).

Tal com es mostra en la captura de pantalla adjunta, el format del text és pràcticament idèntic al qual la companyia utilitza per a comunicar als seus clients l'estat de la seva comanda i la data estimada de lliurament d'aquest.