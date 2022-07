Des d’aquest dijous, l’aplicació de Facebook s’assemblarà més a TikTok. <strong>Meta</strong>, nom amb el qual es va rebatejar l’empresa matriu propietària de la xarxa social més gran del planeta, ha anunciat avui canvis perquè l’experiència de navegació de l’usuari inclogui més vídeos triats pels algoritmes de recomanació, i així serà més similar al model del gegant social xinès.

Ja sigui a TikTok, Youtube, Twitch o Instagram, fa anys que el contingut audiovisual guanya pes a les plataformes digitals. Conscients d’això, la companyia de Mark Zuckerberg ha decidit apostar també per això. Així, quan entrin a Facebook els usuaris veuran molts més vídeos en bucle, imatges i actualitzacions d’estat. Això farà que els continguts publicats per familiars, amics i grups, abans en el centre, passin a ocupar un espai separat en un ‘feed’ lateral.

A la pantalla d’inici també es mostraran una sèrie de continguts seleccionats pels algoritmes de Facebook, que utilitzen els grans volums de dades personals que extreuen dels seus usuaris per conèixer millor els seus gustos i així poder recomanar-los contingut en funció dels interessos de cada un. Fer de la privacitat un negoci.

Imitar la competència

D’aquesta manera, Facebook segueix una de les seves tradicions més grans: imitar el que fan els seus rivals. El gegant de les xarxes socials ha vist en els últims anys com plataformes emergents, en especial TikTok, rellancen la seva popularitat especialment entre els més joves, i la converteixen en una amenaça per al seu negoci. Facebook té més de 2.900 milions d’usuaris actius arreu del món, mentre que TikTok –nascuda el 2016– ja supera els 1.000 milions.

Per evitar un hipotètic ‘sorpasso’ en el futur, els serveis de la companyia han anat modelant-se per assemblar-se més a les característiques que han definit l’èxit de la seva competència, com són els algoritmes de recomanació de vídeos de TikTok. Així, el 2020 Instagram –també propietat de Meta– va llançar Reels, una funció de vídeo pràcticament idèntic al del fenomen asiàtic.