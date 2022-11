Els carrers de Manresa acolliran a partir d'aquest divendres, 11 de novembre, curses de Fórmula 1. Seran virtuals, això sí, tot i que permetran pilotar de forma força realista un monoplaça per la Via de Sant Ignasi o el Passeig de Pere III. L'streamer i creador de continguts manresà Norman López és qui ho ha fet possible amb la creació del "Manresa Street Circuit" per al videojoc Assetto Corsa, un complement gratuït i que converteix Manresa en la primera ciutat de l'Estat en tenir el seu propi GP fictici.

López, conegut a les xarxes socials com a LoperNorman44, és l'streamer amb més seguidors i més vist en català a la plataforma Twitch. Una de les seves especialitats és retransmetre curses de cotxes virtuals i ara ha fet un pas més i ha creat el seu propi circuit, a través de la seva productora, GediMedia, i amb la col·laboració dels dissenyadors 3D Markk_editor i Martí Sugrañes.

Tot va començar com una broma, quan el manresà va llegir la notícia on Madrid deia que a partir del 2026 volia acollir el Gran Premi d'Espanya. "Sí Madrid pot acollir la F1 amb un circuit urbà, per què no Manresa?", es va plantejar. I va començat a treballar-hi. En total, han tardat poc més d'un mes i mig.

Amb una longitud de 5,3 quilòmetres i un traçat "estret i exigent" de 23 revolts, el Manresa Street Circuit "compleix totes les normatives de la FIA per acollir un GP de Fórmula 1", assegura un comunicat del seu impulsor. La gràcia, però, rau en l'ambientació, on són "clarament reconeixibles alguns dels elements més emblemàtics com La Seu, la Fàbrica Nova i La Cova de Sant Ignasi, entre d'altres".

"Aquesta fidelització amb la realitat fa que el Circuit Urbà de Manresa sigui desafiant i una delícia pels amants dels circuits de vella escola, a l'estil del Circuit de Mònaco, Montjuïc o Macau", promet el seu impulsor, que també fa notar que "s'ha procurat respectar la distribució urbana perquè el circuit sigui fidel i reconeixible amb la realitat urbanística de la ciutat, malgrat que hi hagi algunes corbes, sobretot algunes rotondes, que han estat modificades per poder respectar les mides reglamentàries d'un circuit real".

La presentació del circuit es farà al canal de Twitch de LopezNorman44 aquest divendres dia 11 de novembre a les 19 h i dissabte a partir de les 10.30 h amb l'emissió en directe de diferents especials per a l'ocasió.

A més de monoplaces de Fórmula 1, també es podrà recórrer el circuit amb qualsevol cotxe de carrer o models esportiu disponible dins del videojoc Assetto Corsa.

Com aconseguir el circuit?

El circuit de López estarà disponible per al videojoc Assetto Corsa, un dels més importants de la simulació d'automobilisme o simracing. Les persones subscrites al canal de Twitch del manresà podran testejar ja el traçat divendres, mentre que la resta se'l podrà descarregar l'endemà, dissabte, des de la plataforma Race Department. A les xarxes socials s'ha establert l'etiqueta #ManresaGP per compartir les experiències i el propi creador ha preparat un tutorial a Youtube sobre com aconseguir-lo.

AFK Virtual Events permetrà córrer al circuit amb simuladors professionals, al seu espai de Sant Joan de Vilatorrada

Córrer amb qualsevol cotxe al Circuit Urbà de Manresa amb un equipament professional de simracing amb sistema de moviment serà possible a AFK Virtual Events, a Sant Joan de Vilatorrada. L'empresa bagenca serà patrocinador principal del circuit i oferirà a les seves sessions de simracing la possibilitat que joves i grans provin l'asfalt del circuit manresà.

Amb aquesta col·laboració entre LopezNorman44 i AFK Virtual Events, qualsevol persona, tingui o no la possibilitat de provar el circuit al seu ordinador, podrà fer-ho en unes condicions de pilot professional, amb un simulador amb components professionals i un seient amb sistema de moviment, que permetrà als usuaris experimentar de la forma més fidedigna com seria aquest circuit.