Es coneix com a «connectivitat intel·ligent» el conjunt de tecnologies que augmenten l’eficiència i les capacitats d’àmbits com el transport, els serveis públics, les comunicacions o l’entreteniment. Les tres tecnologies bàsiques que suporten la connectivitat intel·ligent són la intel·ligència artificial, la connexió entre dispositius digitals mitjançant la internet de les coses i les xarxes 5G.

Intel·ligència artificial (IA)

És la ciència que intenta dissenyar màquines (generalment computadors) que facin coses que requeririen intel·ligència si les fessin les persones. Es pot dir que la IA consisteix a desenvolupar un software per programar màquines que imitin el funcionament de la ment humana, siguin capaces de recollir dades, processar-les i emmagatzemar-les.

El treball de la IA es basa en la resolució dels denominats algoritmes i s’està convertint en una de les tecnologies més revolucionàries i amb més projecció de futur. Aquests s’entenen com un conjunt d’instruccions informàtiques que rep una màquina per realitzar una acció o resoldre un problema.

D’alguna manera els algoritmes contenen fórmules i processos informàtics que converteixen les preguntes en respostes.

Els algoritmes s’escriuen en llenguatges de programació; programes que els ordinadors puguin entendre, que siguin capaços de descodificar, com són : Python, C++, Java, Perl... L’ordinador sols té capacitat de resoldre problemes si se li proporcionen totes les dades i els passos successius que ha de fer. Aquests passos són les instruccions que haurà d’executar, que és l’algoritme, que pot ser un diagrama de flux, una seqüència de preguntes i respostes... La cerca d’una pàgina a Google, per realitzar un viatge, per exemple, s’ha elaborat a partir d’algoritmes que busquen pistes per oferir-te els resultats més rellevants. Per a cada recerca hi ha milers o milions de pàgines web amb informació útil… Els responsables que quan naveguem per les xarxes socials ens apareguin les persones o els continguts que ens interessen són els algoritmes.

Internet de les coses (IdC)

Ens trobem en una etapa de la història dels humans on les coses, pràcticament totes les coses: casa, cotxe, botigues, indústries, equipaments urbans o agrícola-ramaders, animals, cultius, robots, equips mèdics, etc. es poden connectar a molts servidors ubicats a territoris llunyans (el núvol) des d’on s’administrarà el seu funcionament. Existeixen diversos tipus de núvols. Per exemple, les empreses Ford, Chrysler i General Motors han creat un núvol comunitari anomenat USCAR, que està pensat per a la recerca de materials per fabricar vehicles.

La internet de les coses, en anglès Internet of Things (IoT), es refereix, en termes d’informàtica, a una xarxa d’objectes de la vida quotidiana interconnectats. Internet va connectar primer les persones i ara són les coses les que es connecten entre si.

Si tots els objectes quotidians: un llibre, un iogurt, una samarreta, una piscina, un camp de gira-sols, una granja, un helicòpter o fins i tot un satèl·lit, estiguessin equipats amb sensors, connectats a una senzilla plataforma d’Internet que enviés les dades que es van generant al núvol, podrien ser identificats i gestionats per equips de la mateixa manera que si ho fossin per éssers humans.

Una infraestructura d’internet de les coses aplicada en un edifici contindrà diferents sensors (temperatura, humitat, lluminositat, moviment, alarma d’incendi, qualitat aire...) que prenen dades de l’estat de diversos punts de l’edifici i transmeten la informació a un xip processador que les tracta i envia als dispositius connectats (ordinadors, mòbils, tauletes) i les emmagatzema al núvol. Finalment, un sensor actuador subministra l’energia o força necessària per moure els dispositius que hi tenim acoblats (calefacció, humitat, entrada llum, ventilació...).

Xarxes 5G

El 5G està avançant més ràpid del que s’esperava i actualment hi ha xarxes per a proves de noves aplicacions adaptades al nou volum de dades, rapidesa i baixa latència que ofereix la tecnologia. S’entén per latència el temps que tarda a transmetre’s un paquet d’informació a través d’Internet o en enviar-se un correu electrònic. 5G augmentarà la velocitat de descàrrega fins a 10 gigabits per segon (10 Gbps), o el que és el mateix, pot descarregar una pel·lícula HD (alta definició) completa en segons.

L’objectiu de 5G és convertir-se en la tecnologia que permeti l’existència d’internet de les coses (IdC) on les xarxes puguin satisfer la necessitat de comunicació de milers de milions de dispositius connectats a Internet i, per tant, a llars i llocs de treball.

La casa intel·ligent i l’automòbil sense conductor són dos exemples de la gran revolució de la internet de les coses, al costat de les xarxes 5G.

Electrodomèstics intel·ligents per a la llar

La primera màquina per rentar la roba es va patentar l’any 1767, durant la 1a Revolució Industrial, i fins a l’arribada de l’electricitat no es van anomenar electrodomèstics.

Actualment, la gran revolució d’internet i la intel·ligència artificial en la nostra llar ens permeten, per exemple, activar la rentadora o aspiradora des de qualsevol lloc i fins i tot abans d’arribar a casa, conèixer quins productes ens falten a la nevera des del mòbil, controlar el forn per veu o escollir el programa més adequat per a la roba que hem de rentar.

Rentavaixelles intel·ligents

El nous, de dosatge automàtic, disposen d’un disc de detergent en pols integrada a la porta de l’aparell i per mitjà d’un sensor intel·ligent, l’aparell posa la quantitat necessària de detergent per a cada programa específic sol·licitat.

Rentadores programables amb wifi

Les rentadores actuals es poden catalogar d’intel·ligents i d’ecoeficients. Es poden programar en remot i posar-les en marxa quan s’està fora de casa des d’una aplicació al mòbil. En arribar, es té la bugada a punt per assecar o estendre.

Poden escollir el programa més adequat a cada tipus de roba segons el tipus de teixit, color o el grau de brutícia. Així mateix, estalvia aigua i energia amb els programes més curts.

Frigorífic intel·ligent

Es pot adquirir un frigorífic amb total connectivitat, equipat amb wifi i Bluetooth que es podrà sincronitzar amb altres dispositius de la xarxa. El frigorífic té una càmera al seu interior, que, mitjançant una App mòbil, es pot connectar i comprovar, des del supermercat o altres llocs, quins productes falten al seu interior o si n’hi ha suficient. Gràcies a una pantalla exterior a la porta de la nevera es pot controlar la temperatura, posar en marxa les funcions de refrigeració o de congelació, sense necessitat d’obrir la porta. Ens podem comunicar per veu amb el frigorífic a través d’un assistent virtual: Amazon Alexa, Google Assistant, Siri d’Apple, Cortana...

Microones intel·ligent

La versió intel·ligent permet, escanejant el codi de barres dels aliments amb el mòbil i de la informació rebuda, adequar com i quant temps s’ha de fer la cocció del producte. Si incorpora tecnologies de control per veu es pot indicar a l’aparell la potència i el temps per apagar-se.

Robots de cuina intel·ligents

Per ajudar-nos a cuinar. Existeixen models que són capaços de tallar, picar, amassar, mesclar, fregir, coure o rostir els aliments que els introduïm. Gràcies a la connexió wifi, alguns dels equips poden actualitzar les receptes de manera periòdica o escollir els menús setmanals i enviar-te la llista de la compra al mòbil. El seu sistema de control intel·ligent de la temperatura evita que els aliments s’enganxin o es cremin.