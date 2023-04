El desenvolupador indie Cosy Computer i l'empresa Raw Fury han anunciat durant el Future Games Show Spring Showcase del PAX East 2023 un divertit joc que protagonitza un marsupial addicte a la pizza, tot i que també li ve salivera amb tota mena de menjar. Es tracta de 'Pizza Possum', un simpàtic títol d'acció amb vista zenital i estil arcade que arribarà a finals d'any en versió PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

En aquest títol, els jugadors podran recórrer un món illenc en 3D, sol o en companyia d'un amic (gràcies al mode cooperatiu), intentant robar tant menjar com sigui possible perquè el seu personatge s'atipi.

No paris de menjar

A través de diferents mapes, el nostre animaló protagonista està disposat a devorar tant menjar com pugui abans de ser atrapat per uns gossos guardians vestits de policia. En aquest caos arcade d'acció caldrà utilitzar elements de l'entorn (per exemple arbustos) per amagar-te i seguir menjant abans que les patrulles de vigilants t'atrapin.

Mentre busques deliciosos plats, guanyaràs punts que et permetran desbloquejar objectes com bombes de fum o guants de boxa i moltes eines més que et seran de gran ajuda per distreure els policies. I a més, pots afegir més caos al mapa: tot i que la teva estimada amigueta no cessarà en l'intent de seguir menjant, podràs espantar els vianants perquè deixin caure més aliments. Recorda, tens el món als teus peus per fer allò que més t'agrada: robar menjar.

Requisits Mínims de 'Pizza Possum' PC:

SO: Windows 10; Processador: Intel i5; Memòria: 8 GB de RAM; Gràfics: Nvidia GeForce 1070; DirectX: Versió 10; Emmagatzematge: 1 GB d'espai disponible.

Requisits Recomanats de 'Pizza Possum' PC: