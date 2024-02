Tots recordem el passat divendres 2 de febrer. Aquest dia va assenyalar una nova era als Estats Units i és que, aquell dia centenars de persones estaven fent cua fora les botigues d'Apple per tal de comprar les noves ulleres de realitat virtual que la marca posava a la venda per primera vegada. En menys de dues setmanes, diversos usuaris han decidit tornar aquestes ulleres a la companya. Vols descobrir què ha passat amb aquest producte?

Un dels principals motius de disgust entre els propietaris d'aquest dispositiu és el pes, que arriba als 650 grams. "Malgrat ser increïbles, no vaig poder superar el pes, ja que és molt incòmode al cap. Em fa mal a la cara després de curts períodes de temps", ha explicat Ben Schmanke, 'youtuber' tecnològic amb gairebé 600.000 seguidors. Per això les tornarà.

Quina utilitat tenen?

Tot i que el dispositiu compta amb més de 600 noves aplicacions adaptades, hi ha dubtes sobre la seva funcionalitat. "Després d'una setmana d'ús, em comença a semblar més una novetat que no una cosa que realment utilitzaré", afegeix un usuari en una conversa a Reddit.

Entre els seus principals usos destaca el laboral, ja que les Vision Pro permeten incrustar ofimàtica com el correu electrònic a la teva retina. Una altra cosa és que l'usuari consideri pràctic utilitzar aquestes ulleres per fer allò que ja fa al seu ordinador o mòbil. "A menys que tinguis un teclat físic i un ratolí a mà, l'entrada nativa de les Vision Pro és molesta per a les tasques de productivitat", ha explicat Farzad Mesbahi, un altre creador de contingut.

Un altre ús molt publicitat per Apple és l'entreteniment. No obstant això, poder tenir una pantalla portàtil sempre a sobre no està exempt de queixes. "Si no m'agrada per entretenir-me i si no hi ha prou jocs per jugar no puc justificar quedar-m'ho", apunta un usuari en aquest mateix fòrum.

Preu "excessiu"

El preu és un altre problema potencial i és que els 3.500 dòlars que costen les Vision Pro suposen una barrera d'entrada massa alta per a molts. "És excessiu pagar 3.500 dòlars perquè siguin el complement d'un portàtil que ja costa 3.500 dòlars", remarca el 'youtuber' Thomas Kim.

Tot i les crítiques, molts són optimistes amb el desenvolupament d'aquest dispositiu i apunten que adquiriran les pròximes versions que corregeixin aquests defectes. "Les compraré si comencen a vendre unitats recondicionades per menys de 3.000 dòlars", assegura un altre usuari a Reddit.

Oportunitat per a Meta?

Els inconvenients de les ulleres d'Apple poden ser una oportunitat per a Meta. Alguns dels usuaris que han tornat les Vision Pro, fins i tot, asseguren haver-se passat a les Quest 3, l'última generació del visor de realitat mixta del gegant tecnològic anteriorment conegut com a Facebook. Aquest dispositiu, disponible des del juny passat, costa 569 euros.

El passat dimecres, el fundador i president de Meta, Mark Zuckerberg, va publicar un vídeo per defensar-ne la creació. "Crec que les Quest 3 són el millor producte i punt", remarca. 'Zuck' és conscient dels problemes que comporten les Vision Pro. Les Quest 3 costen 2.700 euros menys i són 120 grams més lleugeres, explica. La seva missió, és clar, és seduir els usuaris perquè sigui Meta (i no Apple) qui conquisti aquest emergent mercat.