El Mobile World Congress (MWC) és un congrés que va molt més enllà del telèfon mòbil i les innovacions en salut són un dels aspectes que, any rere any, es van obrint camí. En aquesta edició destaquen diverses novetats relacionades amb l'avenç en el diagnòstic i el tractament de malalties, sobretot les neurològiques i cardíaques. Un ordinador biològic, una diadema que monitora l’activitat cerebral d’un pacient que ha patit un ictus o la recreació d’un cor per a pacients amb cardiopaties són alguns dels exemples més destacats en aquesta edició. L'ús de la intel·ligència artificial resulta clau per a l’abordatge de les patologies vinculades amb el cervell i el cor i que busquen el tractament adequat.

Un dels projectes que ha aterrat a la capital catalana és el de la companyia australiana Cortical Labs, que exhibeix el primer ordinador biològic. “El que fa els càlculs són neurones humanes”, explica un dels fundadors de l’empresa, Jackson Gritching, en declaracions a l’ACN. “Obtenim aquestes neurones a partir de cèl·lules mare i interconnectant-les en un ordinador podem tenir informació que pot ajudar en el tractament de malalties com l’epilèpsia o l’alzheimer”, afegeix.

Malgrat que en el MWC se'n pot veure un prototip, Cortical Labs encara treballa en el desenvolupament de l'ordinador amb la voluntat de presentar-lo a finals d’aquest any. “L’objectiu és que molta gent se’n beneficiï i que es pugui fer servir en hospitals i en companyies farmacèutiques”, apunta Gritching. En aquest sentit, explica que sobretot s’orienta a provar tractaments per veure quin és el que millor s’adapta a cada pacient i anticipar efectes secundaris. La idea dels impulsors del projecte és que també serveixi per a desenvolupar nous fàrmacs per combatre malalties neurològiques.

Supercomputació per a tractaments del cor

A l'estand del Barcelona Supercomputing Center (BSC) s'ha reproduït un cor per fer tractaments a pacients amb cardiopaties. "Mitjançant l'ús de la supercomputació s'han pogut desenvolupar uns models per recrear aquest òrgan i identificar el millor tractacment, especial per a pacients amb cardiopaties", precisa la coordinadora científica del departament de Ciències de la Vida del BSC, Alba Jene. "És un projecte complex", diu, i amb un codi treballat durant "molts anys".

Aquest simulacre de cor es pot acompanyar de dades genètiques i genòmiques, també de proves clíniques com un electrocardiograma. Tot plegat, gràcies a la creació de "bessons digitals", una eina que "crea un avatar de les persones, dels seus òrgans amb la finalitat de fer simulacions", assenyala Jene. Així mateix, la membre del BSC no descarta que l'avenç tecnològic es pugui traslladar a "tumors" i altres òrgans, així com altres camps més enllà de la salut.

Una diadema per a pacients que han patit un ictus

En l'edició del MWC d'aquest any, el centre tecnològic Eurecat també dona a conèixer diversos dispositius en fase de proves en l'àmbit de la salut. Un d'ells és una diadema, desenvolupada junt amb l'empresa Time is Brain, per a pacients que acaben de patir un ictus, un accident vascular que afecta 12 milions de persones a l'any i que és la segona causa de mort a nivell mundial i la primera causa mèdica de discapacitat, segons l'Organització Mundial de l'Ictus.

El dispositiu emet unes ones al cervell després del vessament i quan el malalt arriba a l'hospital els metges ja tenen la informació bàsica per poder abordar cada cas abans de l'entrada al quiròfan. De moment, aquesta diadema ja s'està provant en dos estudis clínics en cinc hospitals i un de la Comunitat de Madrid.

L'empresa Time is Brain és una spinf-off de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias Pujol i ha rebut el suport d'inversors privats. Concretament, va ser fundada per tres neuròlegs de l'hospital badaloní: Alicia Martínez Piñeiro (CEO), Antoni Dávalos, líder d'opinió en ictus (CSO) i Jaume Coll (assessor científic).

L’altra proposta d’Eurecat és un robot assistencial que forma part del projecte europeu Never Home Alone i que està destinat a ajudar persones que viuen soles a casa i necessiten ajuda. Gràcies a l'ajuda de la Intel·ligència Artificial, es pot tenir una "interacció més natural", segons detalla el responsable de desenvolupament de negoci part digital d'Eurecat, Elías Gargallo.

El robot disposa d'un braç que pot ajudar a una persona a fer les tasques més bàsiques com vestir-se o recollir un objecte de terra, entre d'altres. Actualment, es troba en fase de proves i Gargallo admet que la tecnologia encara és "molt incipient" perquè cal millorar la fase de la interacció amb els humans.

No obstant això, pronostica que en un període d'entre dos i cinc anys els primers robots ja podrien arribar a les primeres cases. De moment, s'estima que podria tenir un cost de 70.000 euros, un preu que s'aniria abaratint amb el temps. Entre les funcionalitats que també podria incloure, hi ha la comunicació amb els serveis d'emergència.

Millorar la detecció del càncer amb la IA, entre les inicaitives de l’ICS

També l’Institut Català de la Salut (ICS) ha presentat, en el marc el 4YFN, 14 projectes que utilitzen la tecnologia més avançada per millorar el sistema sanitari. Entre aquests destaquen iniciatives com el ‘DigiPatICS’, un programa que a través de la intel·ligència artificial millora la detecció del càncer; o ‘ConVERSelf’, un xat virtual per promoure hàbits saludables. Així mateix, ressalta una tele-UCI que permet monitorar els pacients crítics de tot Catalunya. Totes aquestes novetats es presentaran durant aquesta setmana al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.