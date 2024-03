L'Audiència Nacional suspèn el bloqueig de Telegram mentre espera un informe de la Comissaria General d'Informació

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat aquest dilluns ajornar la suspensió temporal de Telegram fins que es rebi un informe de la Comissaria General d'informació sobre la plataforma.

El magistrat, que divendres va donar tres hores a les operadores per suspendre l'accés a l'aplicació, ha sol·licitat més dades sobre les característiques de l'app, així com sobre la incidència que pugui tenir sobre els usuaris la suspensió temporal que va decretar a la seva interlocutòria de divendres passat, i l'execució de la qual ha quedat ara en suspens.

El magistrat va ordenar el tancament de Telegram de forma cautelar arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per incompliment dels drets d'autor.