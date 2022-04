Ja tenim aquí la primavera i amb ella venen molts canvis: més hores de llum, pujada de temperatures, obertura de les flors... I com se sol dir «la primavera la sang altera». Però no només altera la nostra sang. La primavera provoca molts canvis al nostre organisme: canvis hormonals, emocionals... A més, tots aquests canvis poden debilitar el nostre sistema immunitari i cal afegir que aquesta també és l’època de les al·lèrgies i els refredats. Per tot plegat, cal que tinguem molta cura de les nostres defenses i reforcem el sistema immunitari per poder arribar a aquesta estació de transició amb les defenses ben fortes.

El sistema immunitari està format per un seguit d’òrgans, cèl·lules i teixits que tenen com a funció protegir-nos dels microbis o gèrmens. Detecta els invasors del nostre organisme i s’encarrega de mantenir-los fora o d’eliminar-los. Les al·lèrgies també es relacionen amb el sistema immunitari, es produeix una reacció inadequada contra alguna substància que entra al nostre cos i que no és dolenta ni molesta per a la majoria de persones. Aquestes substàncies al·lèrgiques es multipliquen en època de primavera.

Una eina molt eficaç per potenciar el nostre sistema immune és fer algun tipus d’activitat física. Es recomana fer entre 30 i 60 minuts d’activitat física moderada al dia per mantenir una bona salut. Gràcies a l’exercici físic, aconseguim activar el metabolisme dels greixos, es produeix una acció antioxidant i neutralitzem l’estrès, que té una incidència negativa en el nostre sistema immune.

Amb l’exercici físic millorarem les nostres defenses i també augmentarem la nostra vitalitat. A més, segregarem les conegudes «endorfines», que ens produiran una sensació de pau, felicitat i satisfacció posterior insuperables, sense oblidar la resta de beneficis que ens aporta per al cor, els ossos, etc. També cal tenir present, que la primavera és època de motivació o millora de l’estat d’ànim i que això ens ajudarà a aconseguir mantenir una bona rutina d’exercici. Per tant, és un molt bon moment per consolidar un bon hàbit d’exercici físic diari. Pots escollir l’activitat física que més t’agradi, la que més s’adapti als teus gustos i possibilitats, l’important és moure’s.

Recorda que l’activitat física és la nostra defensa natural contra les infeccions.

Juntament amb l’exercici, com sempre, cal tenir present la importància del descans i de la dieta. Aquests paràmetres també són fonamentals i també cal tenir-ne cura per millorar el sistema immunitari. Dormir és imprescindible per poder tenir un bon procés de recuperació i la dieta, tot allò que mengem, és la nostra font d’energia i la base del funcionament del nostre organisme.

Per tot plegat, us recomanem que amb l’arribada de la primavera us cuideu més que mai, us animem a moure-us i a aprofitar el sol i el bon temps per adquirir nous hàbits saludables. I no oblideu que amb l’ajuda de bons professionals, els reptes són molt més fàcils d’aconseguir de manera eficaç i segura.

Jennifer Baeza Aranda, fisioterapeuta de la Clínica Universitària