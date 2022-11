La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa han convocat la setena edició del Premi Séquia. El Premi Séquia va néixer amb l’objectiu de reconèixer persones i institucions que donen continuïtat a l’esperit constructiu dels impulsors de la Séquia de Manresa i vol posar de relleu la importància de l’actitud positiva i proactiva per resoldre i superar situacions adverses.

La convocatòria inclou dues modalitats, una d’individual i una altra de col·lectiva, per premiar les millors candidatures que representin valors com l’enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l’esforç i la fermesa davant l’adversitat per defensar causes justes, necessàries i estratègiques per al futur de la ciutat. Les propostes i candidatures per a la sisena edició del premi s’han de presentar abans del 31 de desembre de 2022 a la Fundació Universitària del Bages a l’adreça-e festesdelallum@umanresa.cat. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web d’UManresa-FUB.

Entre els requisits que han de tenir els candidats és que siguin de Manresa, hi visquin o hi tinguin alguna vinculació significativa. El jurat tindrà en compte de manera especial persones o institucions que actuen des de l’anonimat o que són poc conegudes. Les candidatures poden ser presentades per entitats, institucions, empreses o col·lectius o proposades per membres del jurat, que estarà format per un representant de la Fundació Universitària del Bages, un de l’Ajuntament de Manresa, un de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, un de l’Associació de La Misteriosa Llum i un del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, com a entitat administradora de la Festa de la Llum 2023.

Guardonats en les diferents convocatòries

En la passada edició, el premi va ser per a l’historiador i divulgador manresà, Francesc Comas Closas, en la categoria individual i per a l’Associació L’ERA, en la col·lectiva. En la seva primera edició, el guardó es va concedir a la cooperativa MengemBages i al dinamitzador sociocultural Pere Garcia, a títol pòstum; en la segona, al metge i investigador Pere Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines; en la tercera, a l’empresari Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant’Egidio: en la quarta a la promotora de la Francophonie a Manresa, Anna Rotllan, i a l’Associació CAE, formació i serveis socioculturals; i en la cinquena per als moviments informals i autogestionats que van ajudar en temps de COVID-19 en la categoria col·lectiva i per a Josefina Farrés, directora de Càritas, en la categoria individual.