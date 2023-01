Hem de tenir clara una premissa: si encara no caminen, no és necessari col·locar una sabata en aquest peu, ja que d'aquesta manera estem disminuint la seva capacitat sensorial. Quan el nen/a comenci a gatejar, amb uns senzills mitjons antilliscants serà suficient, tot i que, si és possible, sempre serà millor que vagi descalç, ja que tindrà major percepció de la superfície i menor risc de relliscades i/o caigudes quan intenti posar-se dret.

A continuació analitzarem les característiques que ha de tenir una sabata per a infants que comencen a fer les primeres passes: Sola: el gruix ha de ser mínim, aproximadament d'uns 3mm, per així tenir major percepció del tipus de superfície i que sigui flexible a la zona dels dits.

Puntera: sempre haurà de ser ampla, millor anatòmica o quadrada i que permeti el moviment lliure dels dits dintre de la sabata.

Drop: el diferencial de gruix de la sola entre taló i l'avantpeu de la sabata ha de ser igual a la zona del taló i a la dels dits als dits, és a dir, ha de ser una sola totalment plana.

Plantilla: ens haurem de fixar que la sabata porti una plantilla extraïble, ja que ens servirà de guia per comprovar si la sabata li ha quedat petita. Recordem que els nens no es queixaran mai de mal de peus encara que portin una sabata d'un número menor, per tant, és important portar un bon control de la talla.

Contrafort: aquest concepte fa referència a la part posterior de la sabata, la que coincideix amb el taló. En aquest, no hauria de ser rígid. Si agafem la sabata per la zona del taló ha de ser totalment deformable.

Material de tall: pel que fa al material amb el qual està fabricat el calçat, ha de ser preferiblement flexible i transpirable, intentant que no presenti costures internes per així evitar lesions dèrmiques per fricció.

Sistema de tancament: l'ha de portar sempre i preferiblement ha de ser regulable. Amb l'objectiu que l'infant pugui anar adquirint autonomia, millor que el tancament sigui mitjançant velcro. Lorena Gaona Ortiz, podòloga de la Clínica Universitària de Manresa