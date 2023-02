Vols evitar tenir hipertensió, depressió, ansietat, càncer o demència? Existeix una pastilla màgica, gratuïta i natural que disminueix aquest risc: l’activitat física!

Segons un estudi publicat a la revista The Lancet aquest 2023, fer més activitat física permetria evitar 235 milions de casos d’hipertensió i 215 milions de casos de depressió i ansietat al món cada any.

Quina dosi necessito?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana als adults realitzar un mínim de 150 minuts d’activitat física moderada cada setmana i dos cops per setmana fer exercicis per enfortir la musculatura. Es considera activitat física moderada qualsevol activitat que ens faci suar una mica i augmentar el ritme respiratori com caminar, muntar en bicicleta o ballar.

Qualsevol increment en el temps d’activitat física provoca una millora de la nostra salut, fins i tot si no arribem al mínim recomanat. De la mateixa manera, augmentar el temps d’activitat física si ja estem per sobre del mínim també ens aportarà beneficis.

Quant val i com em puc prendre aquesta pastilla?

L’avantatge d’aquesta pastilla màgica és que es totalment gratuïta. No cal invertir ni un euro per poder millorar la salut! L’únic que cal fer és deixar el cotxe al pàrquing i moure’s a peu: anar a comprar, a la perruqueria... també podem quedar per passejar amb els amics o familiars en lloc de quedar per fer un cafè. Tot suma!

Per altra banda, tenim la possibilitat de fer els exercicis d’enfortiment muscular a casa nostra i fins i tot mentre veiem la nostra sèrie preferida per la tele. En lloc de seure el sofà sense fer res, podem fer series d’esquats com si volguéssim seure i tornar-nos a aixecar. Finalment, per enfortir els braços, agafarem una ampolla d’aigua a cada ma que farem pujar i baixar. Com més plena i més gran sigui l’ampolla, més difícil serà l’exercici.

Quan he de començar?

Avui mateix, quan acabi la lectura del diari amb el meu cafè, ja puc allargar la volta per tornar a casa i d’aquesta manera començar a sumar minuts d’activitat.

Fent cas a totes aquestes recomanacions, ja veuràs com d’aquí a unes setmanes et sentiràs amb més energia i veuràs com milloraran els resultats de la propera analítica. Això voldrà dir que la pastilla ja ha començat a fer efecte.

Rémi Gontié, fisioterapeuta de la Clínica Universitària