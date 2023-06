L’Escola l’Espill de Manresa, amb la proposta titulada “Què li passa al robot si li afegim pes?” ha guanyat la cinquena edició del premi La Ciència i els Infants, que convoca UManresa i que patrocina ICL Iberia. El jurat ha fet públic avui el veredicte d’aquest premi. Pel que fa al premi l’Enginyeria i els Infants, un premi impulsat també des de la Universitat amb patrocini del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de la Catalunya Central (CETIM), el jurat ha decidit atorgar-lo a l’Escola Xoriguer de Centelles, per la proposta “Politges a la sorrera”. El lliurament dels premis s’ha fet en un acte que s’ha dut a terme a l’edifici FUB4 i que ha comptat amb representants dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa, d’ICL Iberia i del CETIM. L’acte ha inclòs una xerrada a càrrec Sílvia Zurita, professora i formadora de professorat, especialitzada en temes vinculats amb la innovació de educativa i el camp de les ciències i de la tecnologia. Ambdós premis tenen com a finalitat promoure l’educació científica i tecnològica dels infants i incentivar els docents a crear propostes per a l’aula que posin en contacte els infants amb ciència i tecnologia des de les primeres etapes educatives.

Originalitat i diversitat de solucions de les propostes guanyadores

El jurat del Premi La Ciència i els Infants ha decidit atorgar el primer premi a la proposta de l’Escola L’Espill per la seva “originalitat, l’apropament de l’etapa 0-6 a conceptes de robòtica i les múltiples possibilitats de conceptes científics a treballar que ofereix la proposta: el pes, el temps i el moviment”. Pel que fa al premi L’Enginyeria i els Infants, que s’ha atorgat a l’Escola Xoriguer, el jurat ha valorat especialment “la connexió amb l’enginyeria i la presentació als infants, la tria acurada dels materials, la capacitat d’oferir un repte intencionat i la possibilitat de resoldre’l de formes diverses”.

Les altres propostes premiades

En el cas del Premi La Ciència i els Infants s’han atorgat un segon i un tercer premi. El segon ha estat per a l’Institut Escola Marta Mata de Torelló per la proposta “Descobrim l’electricitat” i el tercer per a l’Escola Bressol El Menut de Sant Miquel de Balenyà i la seva proposta “Com es pot moure la pilota?”.

Pel que fa al Premi L’enginyeria i els Infants, el segon premi s’ha atorgat a l’Escola Ateneu Igualadí, per la proposta “Materials conductors i aïllants”. El jurat ha decidit que el tercer premi el comparteixin l’Escola Gabriel Castellà i Raich d’Igualada per la proposta “La ciutat magnètica” i l’Escola el Sol i la Lluna de Castellar del Vallès per la proposta “La pinça”.

Tots dos premis tenen una dotació de 600 euros per a la proposta guanyadora, de 400 per a un segon premi i de 200 per al tercer. La dotació s’ha de destinar a la compra de material educatiu de l’àmbit científic i tecnològic per a les escoles.

El jurat

El jurat del Premi La Ciència i els Infants està format per la coordinadora del Grau en Mestre d’Educació Infantil d’UManresa, Loli Vázquez, la mestra del Lab 0_6 i de l’escola Puigberenguer de Manresa, Anna Hinojo, Marcos Herrero, enginyer d’ICL Iberia, i Krishna Sivillà, responsable de la Infosèquia i dels serveis educatius del Centre de l’Aigua de Can Font. En el cas del Premi L’Enginyeria i els Infants, el jurat l’integren Gabriel Lemkow, coordinador de recerca del Grau en Mestre d’Educació Infantil d’UManresa, la mestra del Lab 0_6, Mar Lázaro, el gerent de CETIM, Josep Maria Macià, i Daniel Calvo en representació de la Junta de govern del CETIM.

El Premi l’Enginyeria i els Infants és resultat de l’acord entre UManresa i el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM). En el cas del Premi La Ciència i els Infant, que es convoca amb la col·laboració d’ICL Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages, l’objectiu és dinamitzar l’educació científica a les aules d’infants fins als sis anys i, com en el cas del nou premi, millorar la qualitat de l’educació en l’àmbit de la ciència.

Les escoles i centres que han participat en ambdues convocatòries han rebut assessorament en la creació de la proposta. Una proposta que cada centre acaba incorporant com a material per a l’escola.