Prop d'un centenar de persones es van reunir dilluns, 19 de juny, a la ribera del riu Cardener, a Manresa, per assistir a la presentació de la Guia de camp "Arbres de la ribera del riu Cardener", que han elaborat UManresa i l'Escola Valldaura de Manresa. La Guia de camp és fruit de la col·laboració entre l'alumnat i les mestres de l'Escola Valldaura i el projecte Horitzó 2020 "Communities for Sciences – Towards promoting an inclusive approach in science education" (C4S) que lidera UManresa, i neix de la curiositat científica que els nens i les nenes d'infantil de l'Escola han desenvolupat pel seu entorn natural.

Confeccionada per l'alumnat i les educadores, amb la col·laboració de Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda i Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, i els membres del hub de Manresa del projecte C4S, la publicació és un recurs didàctic que inclou dibuixos i fotos de l'alumnat i informacions útils dels arbres que creixen al marge del riu Cardener. És en aquest escenari natural on es va dur a terme la presentació de la guia, a càrrec dels seus autors, que va consistir en una ruta guiada pels mateixos infants als voltants de la ribera del Cardener i de la Fàbrica dels Panyos del municipi. A l'acte també hi van participar Montserrat Pedreira, directora del grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa, Gabriel Lemkow, IP del projecte "Communities for Sciences (C4S) - Towards Promoting an Inclusive Approach in Science Education" (C4S), i Miryam Navarro i Lyudmyla Kokorina, investigadores del projecte C4S. UManresa posarà a disposició de totes les escoles de Manresa aquesta guia de forma gratuïta, així com també a tota la ciutadania que tingui interès en el patrimoni natural i la biodiversitat de la ciutat, a través del web oficial del projecte europeu C4S: www.communities-for-sciences.eu. Així mateix, està previst lliurar aquesta publicació al Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep M. Aloy d'UManresa, que compta amb un fons de més de 8.000 volums de novel·la, contes, teatre i poesia per a infants i joves en llengua catalana. "Communities for Sciences" (C4S), un projecte per despertar les vocacions científiques La publicació de la guia és el resultat de les activitats pilot d'educació científica inclusiva del projecte liderat per UManresa C4S, que s'emmarca en el programa Horitzó 2020 i que pretén fer arribar la ciència de manera inclusiva a tots els col·lectius de la societat, especialment aquells en risc de situació de vulnerabilitat. El projecte també vol visibilitzar la diversitat i igualtat de gènere en l'educació científica, des d'una mirada educativa. El projecte té com a punt de partida l'expertesa dels docents del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i més concretament, del professorat i educadores vinculades al Lab 0_6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per a l'educació científica a les primeres edats, un espai físic ubicat a la universitat que recull tot un seguit de propostes relacionades amb l'experimentació i la ciència, obert tant a visites de grups escolars com al públic familiar. La celebració a Milà, Itàlia, de l'assemblea general del C4S, el mes de maig passat, posa punt final a l'activitat del projecte, que va iniciar el seu treball l'1 d'octubre de 2020 i que està previst que assoleixi, en els pròxims mesos, les fites següents: la creació d'un Observatori Internacional per a una Educació Científica Inclusiva i un llibre blanc sobre l'educació científica inclusiva, adreçat a policymakers i institucions educatives.