Les diferents facetes de Josep Maria Aloy en relació amb l’obra de Josep Vallverdú i el seu compromís amb la divulgació i la dignificació de la literatura infantil i juvenil i amb la promoció de la lectura en llengua catalana centraran l’exposició que UManresa acollirà entre els dies 31 de gener i 22 de març. “El llibre, una finestra oberta al món” és el títol d’aquesta mostra, que ampliarà l’exposició organitzada pel Servei de Biblioteques de la Universitat de Lleida titulada “Fons Josep Maria Aloy: mostra bibliogràfica” que arriba a Manresa cedida per la institució universitària de la capital del Segrià. L’ampliació de l’exposició es farà aprofitant el material i documentació que forma part del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy, de manera que es reforçarà l’apartat de la mostra dedicat al vessant d’Aloy com a crític, divulgador i curador literari especialitzat en literatura infantil i juvenil en llengua catalana i la de promotor de la lectura des de les primeres etapes educatives.

L’exposició s’inaugurarà el dia 31 de gener, a dos quarts de sis de la tarda. L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, president del patronat de la Fundació Universitària del Bages i fill de Josep Maria Aloy, Marc Aloy i Guàrdia. També hi intervindrà Sílvia Mas Sañé, vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC i responsable del Centre de Documentació, que pronunciarà una conferència sobre la figura de Josep Maria Aloy, i Fina Tapias Caus, parella d’Aloy, que llegirà textos escrits per Josep Maria Aloy.

El compromís de les universitats amb el llegat d’Aloy

L’exposició forma part del compromís de les dues universitats per divulgar el llegat de Josep Maria Aloy i donar continuïtat a la tasca de dignificació de la literatura infantil i juvenil en català que va fer en vida. La Universitat de Lleida és dipositària del llegat relacionat amb la figura de Josep Vallverdú i UManresa de tot el fons bibliogràfic de literatura infantil i juvenil.

El fons cedit a la UdL l’integren 283 llibres, 45 exemplars de 22 revistes i documentació personal, entre la qual hi ha fotografies, correspondència i reculls de premsa, entre d’altres, a l’entorn de la figura de Josep Vallverdú. En destaca el manuscrit original de la novel·la “Rovelló”. En el cas d’UManresa, el fons de literatura infantil i juvenil està integrat per 8.000 llibres, així com documentació relacionada amb la seva tasca de divulgador i crític de la literatura en català per a infants i joves. Tota aquesta documentació forma part del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil, ubicat a l’edifici FUB4, que centralitza els estudis i els serveis d’Educació d’UManresa.

Les diferents facetes de Josep Maria Aloy

L’exposició, organitzada pel Servei de Biblioteques de la Universitat de Lleida, presenta les diferents facetes d’Aloy en relació amb l’obra de Vallverdú. Una primera part es dedica a la seva faceta d’autor. La segona se centra en la seva figura com a biògraf de Vallverdú, mentre que la tercera parla de la seva tasca com a crític i divulgador. Els dos darrers apartats aborden l’Aloy curador de l’obra de Vallverdú i el fons que duu el seu nom i que inclou documentació diversa, entre la qual hi ha diferents edicions de “Rovelló” o el Premi Baldiri Reixach.

A UManresa, l’exposició s’ampliarà per reforçar l’apartat de la mostra dedicada a la tasca d’Aloy com a promotor de la lectura infantil i juvenil, curador, divulgador i crític de la literatura catalana adreçada a infants i joves. Aquest apartat es nodrirà de documentació que forma part del fons cedit a la universitat manresana i que forma part del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil que duu el seu nom. La documentació s’exposarà en sis vitrines, dues de les quals es dedicaran a la relació entre Vallverdú i Aloy, dues més al vessant de crític i divulgador i una a la tasca de curador de l’obra de Joana Raspall. La darrera de les vitrines se centrarà en la figura de Josep Maria Aloy com a autor.

La meitat del llegat, gairebé catalogat

La catalogació del fons Aloy a UManresa va a càrrec de Trini Riu, responsable de la catalogació de la Biblioteca Universitària del Campus Manresa (BCUM). Per dur a terme el procés de catalogació i abans de posar-lo en marxa, Riu va documentar-se sobre com havien fet aquest treball en altres centres que disposaven de fons especialitzats en literatura infantil i juvenil. Un cop fet aquest estudi es va fer una proposta pròpia, a partir de la qual s’està treballant. Per dur a terme aquesta tasca, Riu compta amb el suport de Yolanda Delgado, becària del grau en Mestre d’Educació Infantil d’UManresa, que es fa càrrec de l’etiquetatge i segellat dels llibres i de llistar els ISBNs de tots els documents que formen part del fons.

En aquests moments, dels 8.000 títols que formen part del llegat, 3.500 ja estan catalogats. Ara com ara, tots els llibres catalogats del fons es poden consultar físicament al Centre de Documentació. També s’estudia la possibilitat de posar en funcionament el servei de préstec, un cop catalogat tot el fons.