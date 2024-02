La Clínica Universitària de Manresa ha posat en marxa aquest curs 2023-2024 la dinovena edició del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars (PDP). Un programa que aprofita l’expertesa dels professionals de Podologia, Logopèdia i Fisioteràpia de la Clínica per fer revisions gratuïtes a nens i nenes d’escoles de Manresa i algunes de la comarca per detectar possibles problemes de salut de manera precoç per intervenir el més aviat possible i evitar que empitjorin. Aquesta edició arribarà a 18 escoles de Manresa i es preveu que inclogui exploracions a un total de 1.200 nens i nenes de P4, P5 i quart curs de primària. A banda de les exploracions de Podologia, Logopèdia i Fisioteràpia, el programa ha incorporat un qüestionari sobre temes de salut en general les dades del qual s’incorporen al programa de recerca DESK-MINI. El DESK-MINI permet detectar comportaments de risc per a la salut i els resultats que se n’obtenen constitueixen una bona eina per fer accions en matèria de prevenció i promoció de la salut.

La darrera edició del PDP va tancar-se amb un total de 1.039 exploracions, de les quals 438 van ser de logopèdia (infants de 4-5 anys), 161 de podologia (infants de 5-6 anys) i 222 de fisioteràpia (infants de 9-10 anys). A banda d’aquestes exploracions, 218 infants de quart curs de primària van respondre l’enquesta DESK-MINI sobre salut en general.

L’exploració de logopèdia, que va arribar a 18 centres, va constatar que el 38% dels infants tenen el català com a llengua materna. Entre altres dades, va servir per detectar un 37,4% d’alteracions de la parla en nenes i un 34,5% en nens i un 28,5% d’alteracions odontològiques en nens i un 26,1 % en nenes. En funció de les revisions, les logopedes de la Clínica Universitària van aconsellar la derivació a especialistes, la majoria, un 28,1%, a l’odontopediatra.

161 exploracions podològiques

6 escoles de Manresa es van desplaçar a les instal·lacions de la Clínica Universitària per a les exploracions podològiques. Aquesta exploració analitza diferents paràmetres de les extremitats inferiors de nens i nenes de P5. En aquesta edició es van detectar un 55% de nens i un 58,5% de nenes amb hipermobilitat articular i un 41,8% de nens i un 42,7% de nenes amb dissimetries. En l’anàlisi dinàmica del peu, els podòlegs van detectar també que prop d’un terç tant dels nens com de les nenes tenen una pronació del mig peu augmentada, que un 35,4% dels nens fa marxa en extraversió i un 26,8% de les nenes en introversió.

Com a resultat de les revisions, els podòlegs de la Clínica Universitària han recomanat a un 29,3% de les famílies de les nenes i del 26,6% dels nens que facin una exploració de seguiment amb especialistes.

Derivacions a fisioterapeutes, podòlegs i traumatòlegs

222 nens i nenes de quart de primària de 6 centres escolars han estat explorats pels fisioterapeutes de la Clínica i d’aquests, un 26,2% dels nens i un 4,3% de les nenes han estat derivats a fisioterapeutes, un 28% dels nens i un 27% de les nenes al podòleg i un 8,4% dels nens i un 14,8% de les nenes al traumatòleg.

En el cas de les nenes, s’han detectat un 26,1% de casos de possible escoliosi i en el dels nens, un 31,8% d’escurçaments de la cadena posterior. Pel que fa a les nenes, les proves d’alteracions d’extensibilitat també han detectat un 26,1% de casos d’extensibilitat reduïda del turmell. Les revisions han analitzat també la potència reduïda, que en el cas de les extremitats inferiors és del 68,2% en els nens i del 52,2% en les nenes.

Detecció de comportaments de risc

La incorporació del qüestionari DESK-MINI ha dotat el PDP d’una bona eina per detectar comportaments de risc per a la salut en infants d’entre 9 i 10 anys de risc per la salut. El qüestionari inclou temes sobre alimentació, activitat física o ús de les pantalles, entre d’altres.

De les conclusions de la divuitena edició en destaquen que un 26,7% dels nens i un 22,3% de les nenes asseguren que no han tingut prou diners per fer les mateixes coses que fan les seves amistats; que un 25% tant dels nens com de les nenes afirmen tenir sempre o gairebé sempre un problema de salut, com mal de coll, mal de panxa, dificultats per respirar o dolor molt intens. També hi ha un 40% de nens i un 35,7% de nenes que afirmen tenir problemes per adormir-se, que es desperten durant la nit o més d’hora del que seria normal.

En relació amb l’estat d’ànim, un 35% dels nens i un 36,6 % de les nenes afirmen tenir un estat d’ànim baix. Aquest estat d’ànim es relaciona amb sentir-se tristos i deprimits, infeliços, sols o amb la sensació que tot els surt malament. A més, un 24,8% dels nenes consideren que tenen mala relació amb els pares o que se senten poc atesos i apreciats.

Pel que fa a l’assetjament escolar, els nens, en un 38,1 % dels casos, reporten haver-ne patit, en forma de por ala altres, burles, amenaces i maltractament físic o psicològic. En el cas de les nenes, la xifra baixa al 17,9%.

L’enquesta pregunta també sobre qüestions d’alimentació. En aquest àmbit, en general, es compleixen força les recomanacions de consum diàries de grups d’aliments. No obstant això, es detecten consums per sota del que seria recomanable de llegums i verdura i un elevat consum de brioixeria.

El qüestionari es completa amb temes com la pràctica d’activitat física i la realització d’extraescolars esportives. En el cas del PDP del curs passat, un 75% dels nens i un 69,6% de les nenes afirmen estar actius durant l’hora del pati i un 33,9% dels nens i un 15,2 % de les nenes fan alguna extraescolar esportiva.

Finalment, l’enquesta dedica algunes qüestions al temps que es dedica a les pantalles. Els infants enquestats responen que hi dediquen més temps per al lleure que per fer deures i que el cap de setmana, un 54,3% hi dediquen més de dues hores diàries.

19 anys de detecció de problemes de salut en escolars

La Clínica Universitària de Manresa va posar en marxa el PDP el curs 2004-2005. Des de llavors i fins ara ha fet més de 20.000 exploracions per detectar problemes de salut en escolars de manera precoç i derivar els casos que ho requereixen a especialistes. En la primera edició, es van fer al voltant de 800 exploracions. La xifra va créixer fins a superar les 1.200 exploracions durant els cursos 2010-2011 i 2013-2014. Actualment, la xifra s’ha consolidat a l’entorn del miler de revisions anuals.

El recull de dades que s’obtenen del programa es fan arribar de manera individual a cada família i de manera col·lectiva es lliura un informe a cada centre escolar que hi participa. Les dades globals i la seva anàlisi i resultats es recullen en un informe que la Clínica Universitària lliura cada any a l’Ajuntament de Manresa, que col·labora en el programa.

Les dades que s’obtenen són una eina clau per a la planificació d’accions de prevenció i promoció de la salut adreçades a la infància per part de les administracions. Al mateix temps, la seva inclusió en el programa DESK-MINI permet obtenir dades per a la recerca en matèria de salut i infància que es desenvolupa des del Departament d'Epidemiologia de les Ciències Socials i de la Salut d’UManresa.