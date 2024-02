La Facultat de Ciències Socials de Manresa, a través dels estudis de Grau en Mestre d’Educació Infantil, han organitzat per al dissabte, 9 de març, la jornada titulada “El poder transformador de la lectura: el valor de la literatura infantil i juvenil”. La jornada, que inclou dues conferències i sis tallers, vol servir perquè les persones que hi participin adquireixin coneixements que puguin aplicar de manera pràctica a l’aula per fomentar la lectura entre els infants. L’organització de la jornada forma part del compromís d’UManresa amb el foment de la lectura infantil i juvenil i coincideix en un moment en el qual els resultats dels darrers estudis PISA mostren mancances importants en la competència lectora dels escolars.

Una jornada amb ponents de primer nivell

La jornada s’iniciarà i es clourà amb dues conferències a càrrec de tres expertes i referents en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, com són Marta Luna, Maite Carranza i Teresa Duran.

Luna i Carranza oferiran la conferència inaugural titulada “La passió per la lectura s’encomana”, mentre que Teresa Duran clourà la jornada amb l’homenatge “La petja d’Anna Díaz Plaja en la didàctica universitària de la literatura infantil i juvenil”.

Marta Luna és professora de literatura infantil a l’Escola d’Escriptura i Humanitats de l’Ateneu Barcelonès. Ha dedicat tota la seva vida professional a l’educació des de diversos àmbits i és autora de materials d’aprenentatge, articles i llibres. Ha estat reconeguda en dues ocasions amb el premi Serra d’Or i és habitual en jurats de premis de literatura infantil i juvenil.

Maite Carranza és escriptora i guionista. Ha publicat més d’una cinquantena de llibres. Algunes de les seves obres, com “La guerra de les bruixes”, han estat traduïdes a vint-i-cinc llengües. Entre d’altres reconeixements ha guanyat el Premi Nacional i de literatura infantil i juvenil de les Lletres espanyoles amb l’obra “Paraules emmetzinades”, en el qual denuncia els abusos sexuals infantils. També ha rebut el Premi el Vaixell de Vapor (2016), el Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (2018), el Premi de la Crítica Serra d’Or (1986) i el Premi Folch i Torres (1987).

Teresa Duran i Armengol és doctora en Pedagogia, escriptora i també il·lustradora, especialitzada en literatura infantil i juvenil. De la seva trajectòria en destaca l’activitat com a investigadora, crítica literària i docent. És autora de més d’un centenar de llibres per a infants i joves i traductora d’obres destacades com els “Contes per telèfon”, de Gianni Rodari. És col·laboradora de revistes infantils com Cavall Fort i Tretzevents. L’any 2007 va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. En la seva intervenció retrà un homenatge pòstum a la professora i referent en l’ensenyament de la literatura infantil i juvenil Anna Díaz Plaja.

Tallers pràctics per al dia a dia a l’escola

El programa de la jornada s’ha dissenyat perquè sigui útil per a mestres d’escola bressol, d’educació infantil i primària i també per a persones que estan estudiant per fer de mestres en el futur. Per això, a banda de les conferències, s’ofereixen tallers que donin recursos i eines pràctiques a les persones que fan docència o que la faran en el futur i que es puguin aplicar en l’activitat del dia a dia a l’aula. Sílvia Mas, docent del Grau en Mestre d’Educació Infantil i responsable del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy, explica que “volem que la jornada serveixi per posar en valor la importància de fomentar la lectura des de l’escola. La lectura és l’instrument més poderós que tenim per educar, per fomentar el pensament crític, per donar accés al coneixement i per transformar les persones. A la jornada, a més a més de reflexionar sobre el potencial que té la literatura infantil i juvenil, oferirem recursos i eines als docents que els siguin d’utilitat per treballar la lectura a les aules i despertar l’interès lector d’infants i joves”.

El primer dels tallers, titulat “Llibres imprescindibles: 100 obres imperdibles de la literatura infantil”, ensenyarà a seleccionar i valorar títols per a infants de 0 a 12 anys. Anirà a càrrec de Cristina Correro, especialista en literatura infantil i docent d’UManresa. Un segon taller es dedicarà als relats tradicionals i a si cal adaptar-los a les característiques i valors de la societat actual. Anirà a càrrec d’Eva Martínez, mestra, formadora i terapeuta. La doctora Míriam Turró, especialista en didàctica de la Llengua i la literatura infantil i Irene Tort, especialista en didàctica de la llengua i literatura i docent d’UManresa, impartiran un taller pràctic sobre com explorar les pràctiques de lectura familiars i apropar-les a l’escola per tenir un impacte en la millora de l’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura dels infants. El quart dels tallers, adreçat a l’escola bressol, es dedicarà als llibres, els contes i la literatura infantil per ajudar els infants a conèixer el món que els envolta i serà impartit per Mercè Escardó, escriptora i bibliotecària i creadora de la primera Bebeteca de l’estat espanyol. “Estratègies per treballar la poesia a l’aula” és el títol del cinquè dels tallers, que se centrarà en fer present la poesia al dia a dia de l’escola, donant recursos i criteris de selecció. Serà a càrrec d’Agustí Lleyda, mestre durant 39 anys, expert en poesia i membre de la comissió del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy. El darrer dels tallers que podran triar els participants en la jornada es dedicarà al jocs de taula que ajuden a crear històries o que juguen amb contes rellevants de la literatura infantil. En aquest cas, el taller anirà a càrrec de persones del CAE, Formació i Serveis Socioculturals.

El compromís d’UManresa amb el foment de la lectura

L’organització de la jornada forma part del compromís d’UManresa amb el foment de la lectura. Un compromís que es concreta al Grau en Mestre d’Educació Infantil amb diferents assignatures i activitats que tenen com a objectiu dotar les futures mestres d’eines per treballar la lectura a l’aula amb els infants.

D’altra banda, la divulgació de la literatura infantil i juvenil i la promoció de la lectura a les primeres edats formen part dels objectius del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy que, a més de fer-se càrrec del llegat d’aquest autor, crític, curador i divulgador, organitza activitats que serveixin per continuar amb la tasca de Josep Maria Aloy en vida. De fet, coincidint amb la jornada, al vestíbul de l’edifici FUB1, es pot visitar l’exposició “El llibre, una finestra oberta al món”, dedicada a la figura de Josep Maria Aloy. La mostra es pot visitar fins al dia 22 de març.