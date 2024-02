Caminar pot reduir el risc de mortalitat en un 60%, segons les conclusions d’un estudi publicat a la revista The Lancet l’any 2022. L’estudi diu que aquesta relació entre caminar i la reducció del risc de mortalitat es produeix quan les persones caminen entre 6.000 i 8.000 passes diàries en el cas de majors de 60 anys i entre 8.000 i 10.000 passes en el de menors de 60. Els autors destaquen que la velocitat de la caminada no sembla influir en aquests beneficis, ja que caminar més ràpidament no redueix més el risc.

Com podem fer-ho per incorporar més passes a la rutina diària i millorar la salut en general? Us proposem set estratègies senzilles per incorporar a les rutines diàries i millorar la salut general: 1. Establir metes realistes Definir un objectiu de passes diaris que sigui realista i assequible. S’ha de començar amb una xifra moderada i anar-la incrementant gradualment a mesura que passa el temps. Això contribueix a mantenir la motivació i evita la sensació de sobrecàrrega. 2. Utilitzar la tecnologia Fer servir un podòmetre o una aplicació de seguiment d’activitat física per monitorar les passes diàries. Aquestes eines poden proporcionar una visió clara del progrés i servir com a motivació addicional. 3. Caminar a intervals És important trobar moments durant el dia per realitzar breus caminades. Això pot ser tan senzill com fer una volta al voltant del bloc o pujar escales en lloc d’agafar l’ascensor. 4. Integrar caminades a la rutina diària Podem aprofitar per caminar durant les tasques quotidianes, com fer trucades telefòniques, fer compres o passejar la mascota. 5. Organitzar caminades amb amics o família Les caminades ens poden servir per fomentar la socialització. Es poden organitzar sortides a peu amb amics o família, ja sigui al parc o simplement pel barri. Això no només incrementarà l’activitat física, sinó que també millorarà la vida social. 6. Explorar la natura: Si és possible, cal aprofitar l’oportunitat de fer caminades a la natura. Les caminades pel bosc, parcs naturals o zones verdes poden ser estimulants i alleujadores de l’estrès. 7. Configurar alertes recordatòries Una bona manera de mantenir aquest hàbit és establir recordatoris periòdics al llarg del dia per recordar-se de moure’s i dedicar un parell de minuts a caminar. Això és especialment útil per a persones que passen moltes hores assegudes davant de l’ordinador, en una oficina o al sofà davant la televisió. Amb aquestes estratègies, es pot augmentar la quantitat de passes que es realitzen diàriament sense necessitat d’introduir canvis importants en la vida quotidiana. Rémi Gontié, fisioterapeuta de la Clínica Universitària