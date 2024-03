Un centenar de persones, la majoria docents, però també estudiants de mestre, van participar el passat dissabte en les Jornades d’Educació organitzades pels estudis de Grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC i amb la col·laboració de la Comissió del Centre de documentació en Literatura infantil i juvenil Josep Maria Aloy. Unes jornades que enguany es van centrar en el poder transformador de la lectura i el valor de la literatura infantil i juvenil. L’èxit de participació i d’assistència de mestres i futurs docents a les jornades evidencia la preocupació generalitzada pels resultats dels darrers estudis PISA, que han posat sobre la taula les importants mancances dels escolars pel que fa a la competència lectora. A banda de reflexionar gràcies a les aportacions de les principals referents de la literatura infantil i juvenil del país, Marta Luna, Maite Carranza i Teresa Duran, les jornades van incloure una destacada part pràctica que va permetre als assistents formar-se amb eines aplicables en el dia a dia per fomentar la lectura a les aules. Les jornades es van cloure amb un sentit homenatge pòstum a Ana Díaz-Plaja, que va comptar amb l’assistència dels seus familiars.

Abans de la conferència inaugural, la directora del Grau en Mestre d’Educació Infantil, Montserrat Pedreira, el degà de la Facultat de Ciències Socials, Marc Bernadich, i la directora dels Serveis Territorials de l’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, van donar la benvinguda institucional als assistents. Pedreira va fer referència a l’oportunitat de dedicar una jornada a la lectura en un moment de preocupació generalitzada sobre aquesta qüestió i es va referir a la importància que aquest sigui un aspecte central en la formació de futures mestres. Bernadich va relacionar la importància d’una bona base i comprensió lectores perquè els infants sàpiguen fer un bon ús d’eines d’Intel·ligència Artificial amb les quals hauran de conviure i treballar. De la seva banda, Gemma Boix va refermar el compromís del Govern de la Generalitat per impulsar estratègies que permetin incrementar els nivells de comprensió lectora entre els escolars.

Una lliçó magistral sobre com treballar la passió per la lectura

La jornada va començar amb les intervencions de Marta Luna, mestra i experta en la lectura, i Maite Carranza, escriptora i guionista, que van pronunciar la conferència titulada “La passió per la lectura s’encomana”. En la seva conferència, en format diàleg, van subratllar la necessitat d’una bona competència lectora dels joves i van fer un repàs de com, des de l’escola, es pot promoure que els infants adquireixin aquesta competència.

La lectura, va afirmar Marta Luna, “no és només saber llegir, sinó que és la base de l’aprenentatge i els infants que no en saben, no se’n surten”. Carranza hi va afegir que els humans som creadors d’històries i relats i que estem predisposats a ser-ne consumidors i que hem d’aprofitar aquesta predisposició per fomentar la lectura. Segons Luna, “algunes escoles volen anar massa de pressa per introduir la lectura entre els infants. La lectura comença a l’orella, perquè és l’activitat oral la que ens porta a la lectura. Cal que els infants tinguin un llenguatge mínimament elaborat i un entorn on les paraules flueixin”. En aquest sentit, per Luna, cal que els infants desenvolupin la capacitat d’escoltar i entendre i que posteriorment aprenguin a parlar i a crear estructures lingüístiques. Això, va explicar, és el que portarà els infants a tenir interès per llegir i, finalment, en darrer terme, a escriure.

Les dues expertes en literatura infantil i juvenil van repassar tot un seguit de consells per aconseguir encomanar la passió per la lectura. Segons Marta Luna, per exemple, aconseguir que nens i nenes s’enamorin de les paraules, i per a Maite Carranza, tornar a prestigiar el llibre com a objecte. Segons Carranza, actualment, els infants associen els llibres a feina, quan el que haurien de ser són objectes desitjables, que fomentin el plaer, la descoberta i la curiositat. Per això, afegia, “entrar a la lectura ha de ser un joc i ha de ser un joc amb premi” i això passa per docents que sàpiguen contagiar l’entusiasme que senten per la lectura, que “és la guspira de fer lectors”.

Marta Luna va voler posar l’accent en el paper dels docents com a exemples de bons models de lectura. Luna considera imprescindible que els infants escoltin contes i històries ben llegits. Si no es fa així, es corre el risc d’ensenyar la mecànica de la lectura sense tenir en compte l’expressió que dona sentit a les estructures gramaticals que els infants hauran de saber dur a la pràctica quan hagin de llegir o escriure.

Un altre dels aspectes que van posar sobre la taula va ser l’adequació de les lectures a l’edat dels infants i joves. Segons Maite Carranza, “no hi ha res pitjor que una recomanació lectora equivocada per a l’edat”. Un error que, segons va dir, es comet de manera habitual i que dificulta la comprensió de la lectura. “És de gran importància”, va afegir, “una bona prescripció lectora per evitar la frustració de no entendre el text”. Això requereix que “els docents llegim molt per recomanar bé”.

Molt interès pels tallers pràctics

La part central de les jornades van ser els tallers pràctics per fomentar la lectura a les aules. Es van oferir sis tallers, que van ser molt participats i que van oferir eines per impulsar la lectura a les aules en diferents etapes educatives i des de diferents àmbits. Així, la creadora de la primera bebeteca de l’Estat Espanyol, Mercè Escardó, va impartir el taller “El niu de les paraules”, dedicat a les publicacions per als infants més petits. Des del CAE, Formació i Serveis Socioculturals, van impartir el taller “Jugant amb la literatura”, que va presentar diferents jocs de taula que fomenten la creació d’històries. “Llibres imprescindibles: 100 obres imperdibles de la literatura infantil”, a càrrec de Cristina Correro, especialista en literatura infantil i docent d’UManresa, va fer un altre dels tallers que s’hi van impartir, així com “Matem o no matem el llop”, dedicat als relats tradicionals i a si cal adaptar-los a les característiques i valors de la societat actual, a càrrec d’Eva Martínez, mestra, formadora i terapeuta. Els altres tallers de la jornada van ser “Construir ponts entre escola i família”, a càrrec de la doctora Míriam Turró, especialista en didàctica de la Llengua i la literatura infantil i Irene Tort, especialista en didàctica de la llengua i literatura i docent d’UManresa, que va servir per explorar les pràctiques de lectura familiars i apropar-les a l’escola per tenir un impacte en la millora de l’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura dels infants; i “Estratègies per treballar la poesia a l’aula”, centrat en com fer present la poesia al dia a dia de l’escola, a càrrec d’Agustí Lleyda, mestre durant 39 anys, expert en poesia i membre de la comissió del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.

Homenatge a Ana Díaz-Plaja

La cloenda de la jornada va retre un homenatge pòstum a Ana Díaz-Plaja. L’acte va comptar amb l’assistència d’una representació de la seva família i va anar a càrrec de Teresa Duran i Armengol, doctora en Pedagogia, escriptora i també il·lustradora, especialitzada en literatura infantil i juvenil. Durant l’homenatge, Duran va parlar de la importància de Díaz-Plaja com a referent de la literatura infantil i juvenil resumint la seva activitat didàctica i divulgadora en deu punts que inclouen des del treball d’exploració, d’acotació, de capacitat de veure ramificacions, d’exemplificar, de sortir dels límits per veure-i més enllà, d’incitar a conèixer, de treballar en equip, de rescatar llibres de l’oblit o del menyspreu, de valoritzar les llengües i de complementar i incloure suports heterogenis. Per mostrar a la pràctica aquets deu punts, Duran va fer lectura d’una de les entrades que Díaz-Plaja va publicar al blog “Llibres al replà”.

La cloenda de la jornada va anar a càrrec de la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, que va agrair la participació de tots els assistents com a mostra del compromís dels docents amb l’impuls de la lectura a les aules.

La figura de Josep Maria Aloy i UManresa

La jornada ha coincidit amb l’exposició “El llibre, una finestra oberta al món” que UManresa dedica a la figura de Josep Maria Aloy a partir d’una mostra del Servei de Biblioteques de la Universitat de Lleida. Els assistents a la jornada han pogut visitar la mostra, que estarà exposada fins el dia 23 de març a l’edifici FUB1. Aquesta exposició evidencia el compromís d’UManresa amb el llegat i la tasca de divulgació de la literatura infantil i juvenil que va fer Josep Maria Aloy i que té continuïtat a través del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil que duu el seu nom. De fet, la figura de Josep Maria Aloy va ser present en els parlaments de les jornades, amb un sentit reconeixement al seu paper en la dignificació de la literatura per a infants i joves i al seu compromís amb la promoció de la lectura. Segons Sílvia Mas, “als estudis d’Educació Infantil d’UManresa ens hem fet nostre aquest compromís i hi apostem amb diferents accions formatives adreçades a les futures mestres amb l’objectiu que desenvolupin la competència lectora per encomanar-la als nens i nenes que tindran com a alumnes”.