Més de 19.500 infants han participat aquest curs en les propostes del Lab 0_6, el Laboratori de ciència per a infants d’UManresa

El Laboratori de ciència per a infants d’UManresa, el Lab 0_6, ha obert avui, 10 de juny, les inscripcions per a les activitats escolars per al curs 2024-2025. Les propostes de ciència per a escolars del Lab 0_6 han continuat creixent en relació amb el curs passat, arribant a 19.543 nens i nenes d’arreu de Catalunya durant el curs 2023-2024, principalment del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Bages i el Barcelonès. L’increment, que és del 6,6%, constata la consolidació d’una proposta educativa de qualitat que té com a principal objectiu acostar la ciència als infants des de les primeres edats i potenciar, així, les vocacions científiques entre nens i nenes.

Tant ICL com el Col·legi d’Enginyers, Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) donen suport a les activitats del Laboratori de ciència per a infants. A més, l’Ajuntament de Manresa ofereix a totes les escoles de la ciutat l’oportunitat d’accedir a les activitats del Lab 0_6 de manera gratuïta a través del finançament del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament i el Departament d'Educació.

Propostes de ciència i experimentació per a totes les edats

D’entre totes les propostes de ciència i experimentació que ofereix el Lab 0_6, la que ha arribat a més infants durant aquest curs, un total de 5.570, ha estat el Lab 3-6, pensada per a infants del segon cicle d’educació infantil. El Lab 3-6 ofereix tot un seguit d’activitats dissenyades per promoure la curiositat científica i la mobilització d’idees científiques dels infants. Es tracta d’una activitat matinal que acosta els infants a la ciència i l’experimentació a través d’una visita lliure a les propostes del Lab i la participació en reptes concrets, com tenyir aigua amb elements naturals o fer boles amb diferents tipus de terra per ressaltar-ne les propietats. Com a novetat per al curs 24-25, el Lab 0_6 oferirà una activitat d’aigua per evidenciar les propietats de l’aigua i dels materials.

La segona de les propostes de més èxit aquest curs ha estat el Lab sobre rodes, del qual han gaudit 5.531 nens i nenes. El Lab sobre rodes, en funcionament des de l’any 2017, és una furgoneta que porta propostes d’experimentació i ciència a escoles bressol amb l’objectiu d’acostar les propostes de ciència i experimentació a infants d’entre 0 i 3 anys, que són els que tenen més dificultats per desplaçar-se a les instal·lacions del Lab 0_6, a l’edifici FUB4 d’UManresa.

4.413 nens i nenes han visitat aquest curs les propostes del Lab 6-8, adreçat a infants del cicle inicial de primària (6-8 anys). Com totes les altres propostes, l’objectiu és fomentar la curiositat científica i la mobilització d'idees científiques. També consisteix en una proposta matinal per explorar materials i fenòmens científics i per resoldre reptes concrets. Un dels reptes és geològic i consisteix a interpretar i representar models geològics utilitzant una maqueta del territori de la Catalunya central. Una segona proposta passa per utilitzar el mètode científic per esbrinar què hi ha dins d’unes capses sense obrir-les i la tercera consisteix a comparar propietats entre diferents terres utilitzant instruments de mesura.

La proposta més nova, el TecnoLab

Gràcies a un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers, Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), ja fa dos anys que les propostes del Lab 0_6 han incorporat una proposta adreçada al segon cicle d’educació infantil i cicle inicial (3-8 anys), el TecnoLab, amb l’objectiu d’acostar experiències d’exploració en enginyeria i tecnologia a les escoles. Com en el cas del Lab sobre rodes, aquesta és una activitat que s’ofereix a les escoles i que trasllada les propostes als centres en una furgoneta. El primer any de funcionament del TecnoLab va arribar a 2.588 infants i enguany, la xifra ha crescut fins als 4.029.

Llarga trajectòria de divulgació de la ciència a les primeres edats

El Lab 0_6 d’UManresa va néixer a principis de l’any 2016 amb l’objectiu d’impulsar i promoure l’educació científica a les primeres edats a l’aula. La tasca que duu a terme es completa amb activitats de formació adreçades a docents interessats a portar la ciència a les aules i amb activitats d’investigació i recerca.