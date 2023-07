Al nord-est d’Anglaterra hi ha un poble preciós amagat, banyat per les aigües gèlides del mar del Nord i on el vent bufa amb tanta força que és impossible de catalogar. Un d’aquests llocs als quals mai ningú s’hi acostaria, però que amaguen en el seu interior la bellesa del singular. Els dos moments més particulars de tot l’any, i els que ara com ara li confereixen bona part de la seva personalitat, arriben els mesos d’abril i octubre, quan aquí es reuneixen milers de vampirs arribats de tot el món. Es tracta dels popularment coneguts com Whitby Goth Weekends, dos caps de setmana plens d’activitats i trobades.

Arribar a aquest poble pintoresc és fer-ho als inicis de la novel·la del xucla-sang més famós. Miris per on miris trobaràs al·lusions a Dràcula, la història de la qual comença amb una enorme tempesta que fa encallar una nau en el port d’aquesta localitat.

Els tripulants d’aquest vaixell, com narra la novel·la, acaben tots morts menys un inquietant gos negre que salta de la nau quan els vilatans s’acosten a socórrer els possibles supervivents. Aquest, no obstant això, resulta ser el Comte Dràcula, que no dubta a sembrar el terror per tot el poble. Unes línies escrites per Bram Stoker que els ha valgut per crear una àmplia ruta turística que recorre tots els llocs que l’autor va esmentar en el seu popular llibre, que recentment ha complert el 125 aniversari.

Capital mundial

El que no sabia Bram Stoker és que més de 100 anys després de la publicació de la seva novel·la, aquest poblet inhòspit es convertiria en la seu mundial dels vampirs, amb un epicentre: l’abadia de Santa Maria, ara en ruïnes.

Aquest espai, al qual s’arriba després de la feixuga tasca de pujar 199 graons, és el lloc que cada any reuneix milers de persones disfressades de vampir amb capes negres i ullals esmolats. Tants, que allí es va batre el rècord Guinness el maig del 2022 de la major concentració de persones vestides de vampir de tot el planeta.

Les 1.369 persones que van acudir a la cita es van reunir, com no podia ser d’una altra manera, a les ruïnes gòtiques d’aquesta famosa abadia que se situa enfront dels imponents penya-segats de la mar del Nord i que, segons la novel·la de Bram Stoker, va ser el refugi del mateix comte Dràcula. L’autor narrava que totes les nits rondava entre les tombes del vell cementiri situat després de l’abadia. Un lloc que avui dia continua intacte, com el va descriure a la novel·la.

Cal afegir que aquesta cita té un codi de vestimenta molt estricte, al més pur estil de la MET gala, en què s’ha de portar sabates negres, pantalons o vestit negre, capa negra i ullals llargs. Les fotos parlen per si soles: una autèntica fantasia.

El Whitby Gothic Weekend és una concentració que es du a terme dues vegades l’any, que reuneix en aquest petit territori britànic milers de gòtics arribats de tots els punts del globus i que queda reflectit a les botigues del poble: on s’hi pot trobar tot tipus de marxandatge, des de crucifixos fins a calaveres. Uns objectes que, com expliquen els seus propis habitants, són «molt demanats pels amants del gòtic».

El festival vampíric també té el Bizarre Bazaar Alternative Market, una espècie de mercat ambulant que acull més de 100 paradetes on es pot trobar tot tipus d’objectes destinats als millors col·leccionistes. Un espai que ha convertit el festival fundat per Jo Hampshire el 1994 en un dels principals esdeveniments gòtics de tot el planeta.

Estètica ‘british’

Tot viatger que visita Whitby ho diu: és un d’aquests pobles que mai se t’acudiria visitar, però que beu de la fama provocada pel boca-orella. I és que, malgrat ser una localitat assotada per forts vents i banyada per aigües gèlides, és un d’aquests indrets perfectes per sentir l’encant dels llocs on aïllar-se veritablement del món.

Els seus estrets i costeruts carrerons donen forma al centre d’aquesta localitat, molt animats i curulls de vida, sobretot durant els mesos d’estiu, quan el clima els dona un respir. De fet, el que més sorprèn del poble és la seva arrelada estètica british tradicional que traspua per tots els seus racons. O cosa que és el mateix: un preciós port pesquer flanquejat per casetes amb sostres taronges i finestrals allargats.