En els últims anys, Croàcia s'ha posicionat com un dels destins europeus més desitjats pel viatgers. Al llarg del 2023, aquest país va acollir més de 20,6 milions d'arribades i 108 milions de pernoctacions. Concretament, l'arribada de turistes espanyols va augmentar en un 21% respecte l'any anterior. En aquest context, enguany aerolínies com Croatia Airlines, Ibèria i Vueling han reforçat la seva connexió entre Barcelona i Madrid i ciutats croates com Zagreb, Dubrovnik i Split.

Aquest 2024 serà un any ple d'esdeveniments que situaran a Croàcia en el punt de mira internacional. Des de festivals de música electrònica com Hideout Festival i Ultra Europe, fins a esdeveniments culturals com el Festival d'Estiu de Dubrovnik i el Advento a Zagreb. A banda, al seu 50è aniversari, la guia Lonely Planet va incloure a Croàcia en la llista dels 10 millors països per visitar al llarg del 2024.