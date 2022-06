La guerra d'Ucraïna s'acarnissa ara amb un producte molt llaminer: les galetes. Un consumidor s'ha adonat que un dels ingredients principals de les galetes que compra habitualment ha canviat: l’oli de gira-sol ha sigut substituït per greix de palma, que és a l’ull de l’huracà des de fa anys perquè els experts assenyalen que és perjudicial per a la salut. No només perquè està estretament lligat amb l’obesitat, sinó perquè conté àcid palmític, que «augmenta el risc de tenir càncer i promou la metàstasi», afirma Salvador Aznar-Benitah, investigador de l’IRB de Barcelona.

