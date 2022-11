Regió7 posa en marxa una nova promoció per als seus subscriptors i lectors. Es tracta d’un conjunt de tres tovalloles de la marca Burrito Blanco que garanteixen un gran poder d’absorció i màxima suavitat durant molt temps.

Les tovalloles tenen un paper protagonista en el bany per la seva funcionalitat, i també en la decoració del bany. Per això, el joc de tres tovalloles de Burrito Blanco que ofereix Regió7 és sinònim de confort i al mateix temps funcionen com a element decoratiu.

Les tovalloles estan confeccionades amb cotó 100% i amb un gramatge de 500 g/m2, que garanteix una gran qualitat i un tacte molt suau.

El joc de tovalloles de Burrito Blanco consta de tres mides: una tovallola de cara de 30x50 cm, una de mans de 50x100 cm i una de dutxa de 70x140 cm. A més, hi ha l’opció d’escollir entre dos colors per combinar amb la decoració del bany: el gris i el blanc. Totes inclouen un dibuix geomètric en relleu que aportarà una nota d’estil al bany.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir el conjunt de tres tovalloles al preu de 29,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 27,90 euros. Es poden comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 20 h.