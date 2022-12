Regió7 t’ofereix envasos, rodons i rectangulars, hermètics i encaixables

Si hi ha un utensili de cuina el qual sempre utilitzem, per múltiples motius, són els envasos, el recipient per excel·lència per conservar els aliments durant més temps, guardar les sobres o traslladar el menjar i consumir-lo, per exemple, a la feina en bon estat i de manera segura.

Regió7 t’ofereix un conjunt de quatre envasos 100% hermètics, encaixables, lleugers i ecològics. El tancament hermètic és una qualitat indispensable per evitar que, tant els nostres plats més sòlids com líquids, vessin. Són lleugers, la qual cosa facilita el seu maneig i trasllat en tot moment. A més, al ser encaixables mantindrà un ordre a la cuina aprofitant al màxim l’espai d’emmagatzematge. A més, són aptes per a rentavaixelles, microones i congelador. Els materials amb els quals estan fabricats són el PP (polipropilè) i el TPE (elastòmer termoplàstic), plàstics reciclables lliures de LBA, una substància química que pot migrar als aliments o begudes. Un conjunt consta de quatre recipients rodons amb unes capacitats de 360 ml, 730 ml, 1250 ml i 2200 ml. L’altre conjunt consta de quatre envasos rectangulars, un de 380 ml, 850 ml, 1600 ml i 2850 ml. Els lectors i els subscriptors del diari Regió7 poden triar un dels dos conjunts al preu de 19,90 euros per als subscriptors, i 23,90 euros per al lector. Es poden adquirir a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa. Eixuga’t amb una carícia amb el joc de tres tovalloles de Burrito Blanco