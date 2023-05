S'ha acabat patir per no arribar als racons més ocults o difícils de la nostra casa i deixar-los sense netejar. Quan toca netejar els racons de la casa, llocs que quasi no apreciem, però que sinó es netegen de tant en tant, s'omplen de pols, amb el temps, ens acabaran perjudicant.

El problema que podem trobar és que aquests racons són llocs amagats, petits o que no veiem a simple vista i moltes vegades, els passem per alt perquè netejar-los també implica haver-nos d'ajupir i fer-nos mal als genolls o haver-nos de pujar a una escala i tenir el perill de caure.

La Tiktoker @mariapachecogomez ens ha ensenyat un truc per deixar aquests raconets ben nets i sense gens ni mica de pols. Si pateixes al·lèrgia a la pols o t'agrada tenir-ho tot ben net, aquest truc és infal·lible i necessites llegir-lo.

Què has de fer per treure la pols sense esforç

Agafa el tiràs o l'escombra i agafa un drap per treure la pols, col·loca'l al mànec del tiràs o l'escombra i lliga'l amb una goma de cabell. Ara agafa l'escombra o el tiràs pel pal i passa'l pels marcs de la porta o pels sòcols. Evitaràs haver-te d'ajupir o agafar una escala per treure la pols d'aquests raconets tan ocults.

Si vols fer-ho encara millor, és aconsellable que abans de posar el drap de la pols al maneg de l'escombra o el tiràs, el ruixis amb esprai per a mobles, d'aquesta manera evitaràs que la pols voli i podràs atrapar-la tota en el drap. Aquest truc no s'aconsella fer-lo amb un pal de fregar, ja que si està molla i amb lleixiu, et podries tacar tu o tacar alguna part o element important de la casa.

Si no ruixes el drap amb un esprai per a mobles, segurament, si pateixes al·lèrgia, començaràs a esternudar i, si no en pateixes, pensa que la pols s'escamparà per altres indrets de la casa. A continuació, aprofita per passar el tiràs o l'escombra per terra i així no quedarà ni un rastre de pols per casa.