El Japó és un dels països del món més longeus i amb un índex d'obesitat molt baix. Només un 3% de la seva població pateix sobrepès, una xifra molt reduïda en comparació amb Espanya, on la xifra ronda el 20%. El secret de la primesa dels japonesos i de la seva alta esperança de vida cal buscar-lo precisament en la seva cultura.

El truc dels japonesos per estar prims

El secret dels japonesos per mantenir-se en forma durant tota la vida i no patir sobrepès no està a les dietes miraculoses ni en els entrenaments. És molt més senzill que tot això i va intrínsecament lligat a la seva cultura.

Des que neixen, els nipons segueixen rutines saludables d'alimentació i fugen de la vida sedentària, per això mantenir-se en forma no els suposa cap esforç extra.

Veurem quines són les principals tècniques saludables que segueixen els orientals per mantenir-se sempre prims

La importància d'una dieta saludable i equilibrada per estar prim

El que mengem és fonamental per a la nostra figura. La dieta dels japonesos és una de les bases de la seva primesa i també de la seva longevitat. Els japonesos segueixen el mètode del hara hachi bu, que consisteix a deixar de menjar quan se senten gairebé plens, però sense estar-ho del tot. És a dir, quan molts de nosaltres continuaríem menjant ells ja s'aixequen de la taula.

A més, els aliments que conformen la dieta i la forma de cuinar-los sol ser molt lleugera i saludable i no solen picar entre hores. Per si no n'hi hagués prou, no els agraden les postres molt ensucrades.

Exercicis de poca intensitat, però molt constants

Els japonesos no són una cultura gaire procliu a anar al gimnàs ni fer-se jornades maratonianes d'exercicis. Tot al contrari. La seva cultura és molt activa, fugen del sedentarisme en tot moment i fan activitats de baixa intensitat. Caminar o fer ioga són alguns dels millors exemples dels seus entrenaments preferits. També solen desplaçar-se amb bicicleta.

Totes aquestes activitats realitzades de manera constant contribueixen a portar una vida més saludable i a mantenir-se en forma sense necessitat d'anar al gimnàs.

Banys calents per relaxar-se

Els banys relaxants d'aigua calenta són els preferits dels nipons. Aquesta activitat tan quotidiana els ajuda a millorar la circulació i a relaxar-se. I és que prendre un bany d'aigua calenta durant uns 15 minuts ajuda a cremar calories i relaxar el cos, alhora que disminueix la inflamació i els nivells de sucre a la sang.