Les meduses són animals marins que pertanyen al grup dels cnidaris. Habiten en els oceans de tot el món i són conegudes per la capacitat de produir picades doloroses en els humans. Aquestes picades són produïdes quan alliberen una substància verinosa present en les cèl·lules (anomenades cnidòcits) dels seus tentacles. Aquesta substància pot causar irritació, dolor i fins i tot reaccions al·lèrgiques en persones sensibles.

La presència de meduses a les platges és una preocupació per a molts banyistes. A Catalunya, especialment durant els mesos d'estiu, hi ha un augment significatiu d'aquests animals.

Per aquest motiu, si t'hi trobes amb alguna, has de saber què fer en el cas que sofreixis alguna picada:

1. Allunya't de l'aigua: Si et pica una medusa mentre et banyes, surt de l'aigua immediatament per a evitar més picades.

2. Utilitza guants, una tovallola o qualsevol objecte que tinguis a mà per tal d'aixecar suaument els tentacles de la medusa de la pell si continues tenint-la enganxada. És important no fer servir les mans nues per a evitar que les cèl·lules verinoses transfereixin a la teva pell.

3. Esbandeix amb aigua salada la zona afectada: no facis servir aigua dolça, doncs pots activar les cèl·lules verinoses restants.

4. Aplica una solució de vinagre a la ferida. El vinagre ajuda a desactivar les cèl·lules verinoses que encara restin a la pell.

5. A continuació, aplica una crema o loció antihistamínica a la picada per alleujar la picor i la inflor. Pots trobar aquest tipus de productes en una farmàcia sense recepta mèdica. Els socorristes de la platja solen disposar també d'aquestes pomades.

6. Si la picada de medusa et causa símptomes greus com dificultat per respirar, nàusees o marejos, o si la picada cobreix una àrea extensa del teu cos, s'ha de buscar atenció mèdica el més aviat que et sigui possible.