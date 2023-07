Segur que més d'una vegada has entrat a la cuina i has vist voletejar petits insectes. Són les mosques de la fruita que apareixen atretes per l'olor d'aquests aliments quan són madurs, però també apareixen quan hi ha aliments que estan en procés de descomposició o a conseqüència de la humitat.

El més habitual és trobar-les als llocs on hi ha menjar, però també poden viatjar a altres parts de la casa seduïdes per altres olors com ara perfums o ambientadors. El problema és que s'alimenten, ponen ous i es multipliquen.

Per evitar que es converteixin en una plaga cal combatre-les com més aviat millor

El primer que has de fer una vegada que les descobreixis és localitzar la causa de la seva aparició. Potser t'has deixat les escombraries més dies dels deguts i hi ha algun aliment que s'estigui descomponent. També pot ser que tinguis fruites fora de la nevera i ja estiguin començant a madurar-se de més.

Quan tinguis identificada la causa, tira la fruita, el menjar o neteja amb algun desinfectant totes les superfícies on hagin pogut posar-se i tindràs de nou un espai impol·lut.

Remeis casolans per acabar amb les mosques de la fruita

També pots aplicar remeis que serviran tant per exterminar-les com per prevenir-ne l'aparició. Per això pots distribuir testos amb plantes aromàtiques com l'alfàbrega o la menta, l'espígol, la citronel·la o la calèndula.

Un altre remei casolà és col·locar en un recipient fulles de llorer trossejades, incrustar mitja dotzena de claus aromàtics en mitja llimona o fer una barreja de bicarbonat, vinagre i un rajolí de sabó. Una altra solució és col·locar en un recipient la barreja de vinagre de poma amb sucre cobrint-lo amb un embut de film transparent perquè les mosques hi puguin entrar, però no sortir-ne.

Els esprais contra insectes també són una bona alternativa per acabar amb aquestes molestes mosques de la fruita.