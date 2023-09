Els peixets de plata són una de les plagues més comunes que es donen a les llars. Els 'Lepisma saccharina', el seu nom científic, tenen el seu hàbitat natural a la cambra de bany, on hi ha poca llum i humitat. No obstant això, poden aparèixer a qualsevol altre racó de la casa, com per exemple a la cuina o a l'interior dels armaris.

Tot i que, la visita d'aquests insectes és indesitjada, has de saber que són totalment inofensius, ja que no produeixen picades. En comptes d'això, la seva alimentació sol estar basada en silicona, paper, cartó o aliments rics en midó.

Els peixets de plata són de color gris platejat, mesuren de mitjana uns 10 mil·límetres de llarg, el seu cos és allargat i angulat, no tenen ales i tenen unes llargues antenes. La velocitat i el rebuig a la claredat fan que s'amaguin molt bé. A més, són insectes que es reprodueixen amb molta facilitat, per la qual cosa és convenient eliminar-los com més aviat millor.

Per prevenir la seva aparició a la llar el millor que podeu fer és evitar les filtracions d'aigua, tapar bé les esquerdes que puguin aparèixer o netejar a fons. Però si el problema és que ja els tens a casa no desesperis, aquí et portem una sèrie de remeis casolans per eliminar els peixets de plata.

Àcid bòric

Aquest producte és la millor arma que podràs trobar contra les lepismes o contra qualsevol altra plaga que tinguis a casa. L'àcid bòric es pot comprar en drogueries, farmàcies i fins i tot, en alguns supermercats. Per eliminar els peixets de plata amb aquest producte, només hauràs d'escampar-lo a les cantonades del terra del bany o als racons on apareguin aquests insectes. El millor és que ho facis amb precaució (mascareta i guants) i que no deixis que s'hi acostin les mascotes de la casa o els nens. El seu efecte no és immediat, per tant, no notaràs com aquests insectes desapareixen fins uns dies després.

Lavanda

La lavanda és un repel·lent natural per a aquests molestos insectes. Pots aplicar un parell de gotes d'oli essencial d'espígol als racons on apareguin els peixets de plata o barrejar-lo amb aigua en un esprai i ruixar-lo en zones més àmplies. Els olis de cítrics com la llimona o la taronja també es poden utilitzar de la mateixa manera per espantar les lepismes.

El parany del pot

A més d'espantar o eliminar els peixets de plata directament, una altra opció és deixar-los un parany a la nit i desfer-te'n al matí. Una de les més conegudes és el parany casolà del pot. Embolica la part exterior d'un pot amb cinta de carrosser. Després deixa al seu interior flocs de civada. Les lepismes es tornen boges amb el midó que contenen aquests cereals! A la nit els insectes s'enfilaran a l'interior del pot gràcies a la cinta adhesiva, però no podran escapar-se, ja que el vidre de l'interior els farà relliscar.

Canyella

La canyella és un dels millors repel·lents que existeixen contra els 'Lepisma saccharina'. Aquesta espècie té a més l'avantatge que es pot trobar en pols, per col·locar-la per la casa en saquets, o directament en branca, per guardar-la als armaris o en altres racons.