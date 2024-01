Quan anem a viure a una casa, el primer que fem és netejar-la i posar-la al nostre gust, però, només necessites productes de desinfecció? La resposta és negativa. Quan arribes a un nou lloc, pot ser que notis certes energies i vibracions. Aquestes, són les que es queden a la casa i a més, s'hi sumen les nostres. Depenent el moment pel qual estiguem passant, l'energia pot quedar-se estancada en la nostra estança i provocar un malestar. Així doncs, per poder fer una neteja d'energies i començar amb molt d'amor i neutralitat, us deixem aquests consells tan senzills i eficaços.

L'ideal és fer una neteja energètica un cop al mes, però si no és possible, sí que és important que ho facis quan estiguis passant una mala ratxa o en aquests moments clau.

Quan fer una neteja energètica de la llar?

Quan entres a viure a un nou habitatge les males energies dels llogaters anteriors es poden quedar. Has de realitzar una neteja energètica per fer que siguin les teves pròpies energies les que hi siguin presents.

Si estàs passant per una mala ratxa de sort i sents que tot et surt malament, desbloqueja les males vibracions. Comença per moure alguns mobles, llença les coses més velles...

Després d'haver estat malalt o haver patit un període d'ansietat o estrès, si tens la possibilitat llença els teus llençols vells i fes-te'n de nous.

Com es fa una neteja energètica de la casa

El punt bàsic és netejar i ordenar. Desfer-te de coses velles que no facis servir, treu del mig caixes o trastos que no utilitzis o estiguin trencats.

La teva gran aliada és la sal. La sal és un element purificant des de temps ancestrals. Una manera molt fàcil de fer una neteja energètica és col·locar un grapat de sal natural a cada cantonada de la casa durant 24-48 hores. Això ajudarà a absorbir l'energia estancada o de baixa vibració que tendeix a acumular-s'hi. Després l'aspires o la neteges i la tires immediatament fora de casa. És important que la sal sigui natural, la que es fa servir per menjar no val perquè és refinada.

La sal també et serveix per fregar el terra en qualsevol moment. Posa un grapat de sal a l'aigua amb sabó i frega amb normalitat.

L'anomenada "fusta dels sants" és una pràctica ritual que s'ha fet servir en els seus orígens en cerimònies de sanació des de l'imperi Inca. Avui dia, el pal sant prové d'arbres que han mort per causes naturals i la seva funció és depurar de manera senzilla qualsevol espai de manera molt senzilla.

Com es fa servir el pal sant en una neteja energètica?

Simplement, amb l'ajuda d'un encenedor o llumí, encén una vareta i deixa que cremi la flama durant un minut, bufa-la i camina per l'espai que vulguis netejar.

Neteja amb foc

La neteja amb foc és de les més poderoses. El foc és un element molt respectat en el món espiritual i energètic a causa de la seva enorme capacitat per purificar i protegir. El foc té el poder de neutralitzar les energies, trencar amb qualsevol mala vibració i destruir tota classe d'estancs energètics.

La manera més senzilla de fer aquesta neteja amb foc és amb espelmes. Ara bé, el tipus d'espelmes que utilitzis durant el teu ritual és molt important: compta des del material de l'espelma, si és feta a la mà, el color, l'aroma i la mida. L'ideal és que les que decideixis fer servir siguin artesanals i amb ingredients naturals. Quan facis la teva neteja, aprofita la foscor de la nit perquè el foc ressalti. Encén tres espelmes a la sala principal sobre un plat, de preferència de color blanc. Quan es tracta d'una neteja energètica, la millor aroma és la canyella, la vainilla o el sàndal.