Fer bé el nus de la corbata és important perquè aquesta es mantingui al seu lloc al voltant del coll i ajudi a estilitzar l’aspecte general del vestit. I d'entre els molts tipus de nusos de corbata que existeixen, l’anomenat Windsor és un dels més estilosos i populars, ja que es pot utilitzar tant en ocasions formals com en professionals. Es caracteritza per ser ample i simètric, fet que li brinda un aspecte elegant i sofisticat. Aquest nus és especialment adequat per a camises de coll ample, perquè té un volum i una mida rellevants.

El nus Windsor és molt adequat per a ocasions formals, com casaments, esdeveniments d’etiqueta o reunions de negocis importants. I pel seu acabat polit i ben estructurat, queda bé amb vestits de tall clàssic i camises amb colls més amples.

Hi ha una forma molt senzilla, i ràpida, de fer-lo sense necessitat de posar-se la corbata abans, tal com ensenya aquest vídeo de TikTok.

Al voltant del coll

Si prefereixes el mètode tradicional, fer-lo també és molt senzill. Es col·loca la corbata al voltant del coll amb l’extrem ample al costat dret, aproximadament 30 centímetres més a baix que l’extrem estret. Es creua l’extrem ample de la corbata sobre l’extrem estret, de manera que l’extrem ample quedi apuntant cap a l’esquerra. Es passa l’extrem ample de la corbata per sota de l’extrem estret cap a la dreta. Posteriorment, es porta l’extrem ample de la corbata cap a a dalt i per sobre del coll, passant-lo per l’espai entre el coll i el nus de la corbata.

Després, l’extrem ample de la corbata es porta cap a baix, des de dalt del nus, i es passa per davant del nus d’esquerra a dreta, es passa l’extrem ample de la corbata per sota del nus de corbata cap a l’esquerra, es mou l’extrem ample de la corbata cap a a dalt i per sobre del coll novament, passant-lo per l’espai entre el coll i el nus de la corbata.

Ajustar el nus

Finalment, es cal dur l’extrem ample de la corbata cap a baix i es passa pel front del nus de corbata de dreta a esquerra per, posteriorment, passar l’extrem ample de la corbata pel llaç que s’ha format a la part frontal del nus.

Finalment, només queda ajustar el nus de la corbata estirant suaument els dos extrems i assegurant-se que està centrat i estret.