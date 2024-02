Submergits en la immensitat del temps, els antics egipcis, mestres de la medicina a la seva època, també s'enfrontaven al malestar de la ressaca que avui dia tants maldecaps ens dóna. Els savis del Nil van trobar un remei a la natura: l'arbust 'Chamaedaphne' alexandrí, conegut pel seu nom botànic, Ruscus racemosus L.

Amb el pas dels segles, aquest secret ancestral va preservar-se en un pergamí que va ser descobert per experts de les universitats d'Oxford i el College de Londres.

La clau, segons van descobrir els savis de l'antiguitat, és un collaret amb diverses fulles de l'arbust 'Chamaedaphne' alexandrí. En col·locar-lo al coll, les propietats de la planta permeten reduir el malestar corporal i mental després d'una nit d'excessos.

Aquest truc casolà ancestral perdura com un recordatori de la connexió eterna entre l'home i la natura, oferint alleugeriment fins i tot en els moments més foscos de la ressaca. Si bé no en coneixem amb exactitud la validesa científica, si els egipcis utilitzaven aquest remei és possible que tingui certs beneficis per al nostre organisme després de beure alcohol en excés.