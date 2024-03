Les fregidores d'aire o 'air fryers' s'han convertit en una tendència les cuines del nostre país, on aquests electrodomèstics són l'aliat perfecte per cada vegada més cuiners. Aquest aparell permet preparar una gran varietat de plats amb poc oli, fet que el converteix en una alternativa ideal i saludable a l'hora de preparar els àpats.

Amb tot, és important tenir en compte que hi ha una sèrie d'ingredients o elements que de cap manera poden cuinar-se en aquestes màquines, ja que de fer-ho danyarien la fregidora i podrien arribar a espatllar-la.

Líquids

Si bé és cert que es poden fer servir les 'air fryers' per cuinar peixos o marinar carns, és important que qualsevol aliment s'hagi escorregut bé abans d'inserir-lo. No és recomanable afegir cap líquid directament, per la qual cosa hi ha plats, com les cremes o els brous, que no es poden preparar en aquestes fregidores.

Formatge fregit

Un altre ingredient que no ha d'introduir-se directament és el formatge. No obstant això, és important subratllar que aquest producte sí que podrà utilitzar-se com a complement en diferents receptes, a excepció del formatge fregit.

Paper d'alumini

A l'hora de preparar el menjar, és important que sàpigues que hi ha certs materials que no es poden fer servir amb aquest aparell, com és el cas del paper alumini. Això és perquè si es fessin servir, els aliments es cuinarien solament d'un costat. A més, existiria perill que el paper entrés en contacte amb alguna de les resistències de la màquina. Una alternativa útil en aquests casos és el paper de forn perforat o reixetes de silicona reutilitzables.

Utensilis

Respecte als utensilis de cuina, es poden utilitzar els mateixos que al forn. De tota manera, és convenient revisar les especificacions de l'aparell per conèixer amb total seguretat quins materials poden utilitzar-se per cuinar.