Una setantena de persones van aplegar-se diumenge passat a la placeta del carrer Can Passanals de Santa Margarida de Montbui per començar la Ruta “Maroteaux”, trajecte de 9 quilòmetres fins a La Pobla de Claramunt. La ruta amb sortida a Montbui era una de les 7 que van conformar la tercera edició de la Transconca, Marxa i Pedalada per a les malalties minoritàries. L’objectiu dels/les participants és completar un gran dia solidari recolzant a les persones afectades per les malalties minoritàries.