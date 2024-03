Encara no ha complert els 30 i ja sap el que és que Forbes t’esculli entre els joves en la vintena amb més talent i gosadia emprenedora del país. Inés Arroyo va néixer a Madrid (el 10 de juny de 1994), però des dels cinc anys viu i se sent de Barcelona. Encara no ha complert els 30 i ja sap el que és ser pionera a les xarxes socials, ja que fa ja una dècada que es va convertir en prescriptora de moda a Instagram, quan "no hi havia tantes noies que s’hi dediquessin com ara, i les poques que ho feien tenien blogs o un canal de Youtube", explica.

Li falta poc, però encara no ha entrat al club dels 30, i ja pot dir que Rosalía ha lluït un abric negre oversize de la seva firma, LAAGAM (durant unes vacances a Milà, el desembre del 2022), i que Aitana ha elegit per al videoclip de Luna una de les peces més icòniques de la marca, una gavardina de cuir sintètic amb relleu, que és el mateix model que porta Arroyo a la foto que encapçala aquest reportatge.

"Fa 10 anys, quan vaig començar en això de la moda, sí que em sentia més sola. No és que no hi hagués dones. N’hi havia, però no se’ls donava visibilitat. No es parlava d’altres dones. Últimament, sí, participo en pòdcasts i trobades amb altres dones emprenedores. Però de vegades em sentia més sola pel fet de ser jove que per ser dona. No em prenien tan seriosament", recorda la directora creativa i cofundadora de LAAGAM, una de les firmes de moda més desitjades i instagrameables del panorama nacional, fruit del talent, esforç i afany d’aquesta jove, que compta, entre els seus socis, amb el seu germà, Diego, com a CEO, i el seu marit, Cristian Badia, com a director d’operacions.

El seu és un dels casos d’èxit de comerç electrònic més estudiats a les escoles de negoci de tot Europa.

Tenia 19 anys, estudiava Empresarials i en les seves estones lliures mostrava els seus looks i les seves inquietuds sobre moda, la seva "gran passió", a les xarxes socials. Avui, és l’única espanyola jurat d’un guardó internacional (The Rose Project). Després de compaginar els seus estudis amb pràctiques en empreses com Rabat, Puig o Vogue, i fer-se un nom a Instagram, les marques van començar a trucar-li. Va viatjar a la Fashion Week de Nova York amb Custo i Del Pozo, va estar a la Setmana de la Moda de París i va fer cursos a la London Collage of Fashion.

"Com que vaig tenir bastant èxit quan vaig dissenyar algunes joies i peces per a altres marques, el meu germà i el meu marit em van animar: ‘¿Per què monetitzar per a d’altres quan ho pots fer tu amb els milers de seguidors que tens a Instagram?’", explica sobre el naixement de la firma, el nom de la qual ve del vocable suec lagom, que significa "en equilibri". "El vam fer més femení amb les a, una per cada fundador", explica. Des de fa dos anys ven més fora que dins d’Espanya. El 70% és venda online. El 2021 va facturar el seu primer milió d’euros; el 2024, aspira a fer que en siguin cinc milions.