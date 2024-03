El truc per eliminar la cremada de la planxa

Planxar és una tasca que, majoritàriament no agrada. I què passa si a més, li sumem que està cremada? Problema a la vista! En el cas que tinguem la planxa cremada, s'aconsella no utilitzar-la, ja que podem tacar la roba i aquesta taca convertir-se en irreversible o, en els casos més greus, podria treure fum negre. En aquest últim cas, l'hauríem de desendollar immediatament, si no acabaríem cremant les peces de la planxa. Vols que et desvelem com aconseguir eliminar la cremada de la planxa? Pren nota!

Aquest tipus de taques que surten a la part posterior són de vegades persistents: encara que es netegin tornen a aparèixer una vegada i una altra. Per evitar estar sempre en la mateixa situació, hi ha un truc que, a més, no requereix un gran desemborsament de diners.

Alguns experts recomanen l'ús de sabó rentaplats o aplicar bicarbonat, però no sempre són del tot efectius. Hi ha, però, una combinació que sí que funciona de forma òptima. Es tracta d'un consell viral a TikTok, amb què milers d'usuaris han dit adeu a les planxes cremades.

Per fer aquesta neteja només caldrà disposar de vinagre i un paracetamol. El primer pas és col·locar la planxa en una habitació ben ventilada perquè no ens molesti el vapor que vagi sortint. Efectivament, aquest truc s'ha de fer amb la planxa endollada. Amb cura i de mica en mica, tirarem el vinagre sobre la sola de l'aparell, al voltant del cremat. A continuació, caldrà gratar la superfície amb el paracetamol, un element perfecte per no fer malbé la planxa.

MIS TRUCOS PARA LIMPIAR LA PLANCHA QUEMADA 😏⬇️ 1- Hazlo en una habitación al lado de una ventana, el vinagre huele fuerte y sale mucho vapor, mejor si se va ventilando la habitación, si te molesta mucho el olor del vinagre puedes añadir agua al depósito, funcionará igual, simplemente tardarás más. 2- Hay que tener cuidado de no quemarse, el proceso se hace con la plancha enchufada 🙏🔥 3- Lo único que he encontrado ha día de hoy para quitar el quemado de la suela es el parecetamol, NADA MÁS! Y soy la killer de las planchas 😂 Seguramente rascando con un buen estropajo saldría, pero si dañamos la suela, la ropa se vuelve a pegar y vuelta a empezar con la plancha quemada de nuevo 😬 4- Cuando vas pasando el paracetamol se hace una pasta, no le deis con la bayeta, se quedará pegada, es mejor aclarar con el vinagre y que suelte todo, la desenchufamos y listo!!!

A mesura que es grata podria formar-se una petita pasta, però compte! No s'ha de retirar amb un fregall. Abocant una mica de vinagre se n'anirà sol. Un cop fet això, només caldrà desendollar i tindrem una planxa com a nova per vestir sense arrugues ni taques.