Digues adeu a l'assecadora gràcies a aquest truc per eixugar la roba amb la rentadora

Les rentadores són aparells tant útils com complexes i els seus panells de control amaguen funcions de les quals, rarament, se'n fan ús o, es desconeix per a què serveixen. De totes maneres, no tots els secrets d'aquestes màquines es troben en els botons. Existeixen alguns trucs casolans amb els quals es poden arribar a aconseguir resultats que van més enllà de les prestacions originals d'una rentadora, per exemple eixugar la roba.

Tot i que, els aparells més moderns ja porten incorporats programes d'assecament integrats, una gran majoria no disposen d'aquesta opció, i per això, es necessita una assecadora o estendre les peces perquè aquestes perdin humitat.

El truc: només amb una tovallola

Si vols aconseguir que la roba no surti tan mullada de la rentadora, només has de fer servir una tovallola. Posa-la tapant el tambor per dins, introdueix-hi la roba i centrifuga-la a màxima potència. Aquesta acció farà que la tovallola absorbeixi una gran part de l'aigua. Així doncs, si bé és cert que les peces no sortiran completament eixutes, però el canvi serà notable respecte a quan no fas servir aquesta tècnica. Aquest procés no només es traduirà en un estalvi considerable de temps, sinó que, també requerirà un menor consum d'energia, en cas que facis servir una assecadora, i diners.