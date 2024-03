El truc per evitar que els àcars apareguin al matalàs

Netejar tots els espais de casa és importantíssim per tal d'evitar brutícia, infeccions i la proliferació de diversos insectes. Sovint, solem netejar els mobles, els terres, els taulells de la cuina, etc. Però, què passa amb el matalàs? Li fas algun tipus de neteja? Si no se li fa de tant en tant, és possible que puguin aparèixer àcars i males olors en ell.

El matalàs és un dels elements essencials de la llar per garantir el descans nocturn. Al mercat podem trobar diferents tipus de matalassos, per la qual cosa a l'hora d'adquirir-ne un no només cal tenir en compte el tipus, sinó també la seva fermesa.

Tipus de matalassos

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ofereix una sèrie de recomanacions a l'hora d'adquirir un matalàs. Si punxes aquí, pots llegir més consells de l'OCU sobre la compra de matalassos. El primer és saber quin tipus de matalàs s'adapta millor a les condicions de cadascú.

Aquestes són les diferents classes de matalassos que es poden trobar al mercat:

Cuidar el teu matalàs és cuidar la salut de la teva família / freepik

Matalàs amb molles. Hi ha de diferents tipus de matalassos amb molles, ja que aquest poden ser independents, emborsats o amb moll continu. Els matalassos fabricats amb molles tenen una bona ventilació.

Matalàs amb escuma viscoelàstica. Recoberts amb una o diverses capes d'escuma viscoelàstica, aquest tipus de matalassos s'adapta millor al cos. Estan recomanats per als que passen molt de temps al llit.

Matalàs amb escuma de poliuretà. Estan fabricats amb diferents capes de polièster i poliuretà. Segons l'OCU es caracteritzen per una lleugeresa més gran i un pitjor envelliment.

Consells per a la neteja del matalàs

La suor, la humitat o les restes d'orina deterioren el matalàs i també pot afectar el descans dels que l'utilitzen. La neteja del matalàs és una tasca senzilla i que s'ha de dur a terme de forma periòdica i a més, es pot fer de diferents maneres. Aquí t'expliquem com netejar el matalàs amb bicarbonat, una de les substàncies més efectives per a la neteja gràcies al seu poder antibacterià.

Aquests són els passos que has de seguir: