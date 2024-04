Saps com deixar el matalàs desinfectat, sense taques i àcars?

La nostra llar sol estar desinfectada constantment i, la cuina i el bany encara més. Però, què passa amb l'habitació on dormim? Netegem el terra, traiem la pols i canviem els llençols; però, netegem el matalàs? De segur que no. Molt pocs són els que ho fan i això succeeix perquè no saben com fer-ho. Tingui taques, o no, el matalàs s'ha de netejar diverses vegades l'any. En aquest article, us ensenyarem el meravellós truc que fan servir els hotels a l'hora de netejar-los.

Els hotels són els llocs on la neteja juga un paper fonamental. Una habitació bruta o descurada pot fer malbé tota l'experiència en un qualsevol hotel. És per això que ells saben com n'és d'important mantenir les habitacions netes, incloent-hi els matalassos i la roba de llit. Que el llit on passarem la nit ens doni confiança és una de les coses més importants a l'hora de descansar en un hotel.

Com netegen el matalàs als hotels

Ara, gràcies a la influencer de la neteja i la decoració @homes.styles sabem quin és el truc que utilitzen les netejadores als llits de les habitacions d'hotel perquè els matalassos llueixin com a nous. "He al·lucinat com estava el matalàs d'un dels meus fills i és clar, aquestes taques les havia de treure si o si, així que he provat el que fan als hotels".

Descobreix la fórmula màgica dels hotels per netejar els matalassos / freepik

Aquesta és la fórmula màgica que utilitzen per netejar-los:

2 cullerades de bicarbonat

1 culleradeta de pasta de dents

1 tap de detergent de rentadora

4 culleradetes d 'aigua oxigenada

Aigua molt calenta

1 drap

1 planxa

Segons explica al seu compte d'Instagram, cal humitejar diverses vegades el drap a la fórmula. "El matalàs ho demanava a crits, però és que només començar a netejar-lo, es veia el resultat… INCREÏBLE", explicava al seu vídeo. Als comentaris, molts dels seus seguidors van assegurar que havien provat el truc i que havia funcionat. "Ho he provat i funciona. Amb la calor de la planxa adeu bacteris i àcars", escrivia una de les seves seguidores en un comentari.