La guia per netejar la gespa artificial del jardí

Amb el bon temps, ve de gust sortir al pati, saltar i córrer per la gespa i, per què no, tombar-s'hi també i descansar. La gespa artificial és la millor opció si vols tenir un espai verd, sense que requereixi un gran esforç econòmic i de temps. Cada vegada són més els adeptes a aquest tipus de gespa. Sovint és la que trobem als camps de futbol i jardins. Tot i que, el seu manteniment no sigui complicat, s'ha de fer cada cert temps. Avui t'expliquem com mantenir el teu jardí de gespa artificial en perfectes condicions. Com més la cuidem, més ens durarà i es mantindrà neta, verda i humida, tant a l'hivern com a l'estiu.

Com netejar la gespa artificial fàcilment: guia pas a pas

Reg i refresc de la gespa artificial

El primer pas és fer servir aigua. Segons la botiga cespedartifical.net, ruixar la gespa amb una mànega no només elimina la pols acumulada, sinó que també ajuda a refrescar-la, especialment durant els mesos d'estiu. Es recomana afegir sorra de sílice a la gespa artificial per regular-ne la temperatura. Així, en ruixar-la amb aigua, la sorra retindrà la humitat, mantenint la gespa fresca per més temps.

Eliminació de brutícia superficial

Per netejar la gespa artificial de fulles seques i altres residus, pots fer servir un raspall de cerres dures. Escombra en la direcció de les fibres per facilitar la tasca. Posteriorment, pentina la gespa en direcció contrària a les fibres per ajudar que recuperin la seva forma dreta.

Una alternativa ràpida és fer servir una bufadora elèctrica. Aquests dispositius, cada cop més assequibles, estalvien temps i esforç en la neteja de la gespa artificial.

Aspiració de la gespa artificial

Encara més controvertida, l'ús d'un robot aspirador o una aspiradora comuna és una altra tècnica de com netejar la gespa artificial. Tot i això, només és viable si la gespa no conté sorra de sílice, ja que l'aspiradora podria remoure-la. Per aquesta raó, molts prefereixen el raspallat manual o la bufadora.

Com netejar taques i desinfectar la gespa artificial

Per rentar i desinfectar la gespa artificial, és crucial utilitzar productes neutres o específics per a aquest tipus de superfície. La combinació d'aigua amb sabó neutre sol ser suficient per treure la majoria de les taques. En cas de taques més difícils, com xiclet, es pot fer servir gel sec i un ganivet poc esmolat. Evita sempre productes agressius com el lleixiu, ja que poden fer malbé la capa protectora UV de la gespa.

Per als amos de mascotes, és recomanable l'ús d'un netejador específic per a gespa artificial, que no només desinfecta sinó que també aporta una aroma fresca.

Gespa artificial a terrasses i interiors

A terrasses i interiors, on no se sol afegir sorra de sílice, el truc de neteja canvia. Aquí, l'ús d'una aspiradora és ideal. A més, és recomanable ruixar la gespa amb aigua un cop al mes per eliminar la pols acumulada.

Als interiors, l'ús de models de gespa d'alçada curta és preferible. Aquests es poden netejar fàcilment amb una aspiradora o un robot aspirador, i per donar-li una brillantor extra, es pot fer servir aigua amb una mica de sabó.

Com netejar la gespa artificial / freepik

Saber com netejar la gespa artificial és fonamental per mantenir-ne l'estètica i la funcionalitat. Amb aquests consells i trucs casolans, pots assegurar que el teu jardí o terrassa artificial es mantingui en òptimes condicions, sent un espai agradable i atractiu a casa teva. Recorda, una mica de cura i manteniment regular pot fer que la teva gespa artificial llueixi perfecte durant anys.