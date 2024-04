Descobreix els trucs i les fal·làcies del paper d'alumini

El paper d'alumini és un producte molt utilitzat i és que en ser un producte que ens pot salvar en més d'una ocasió en afers domèstics, el fan un imprescindible dins les llars. El seu gruix és d'uns 0,2 mil·límetres, el qual el fa ideal per a qualsevol afer: embolicar entrepans, fer de conductor de l'electricitat, etc. La veritat és que té un munt d'utilitats, però també corren moltes fal·làcies sobre el paper Albal. Així doncs, avui et desvelem les fal·làcies del paper d'alumini i els trucs que, potser no sabies; estigues atent!

Aquests no són els únics usos que li pots donar al també conegut com a paper de plata.

Aquests són els principals trucs casolans del paper Albal:

Esmolar les tisores

Hi ha moltes persones que el fan servir per esmolar les tisores. Com? Dobleguen el paper d'alumini diverses vegades fins a formar un quadrat grassonet i el tallen amb les tisores, així s'aconsegueix que estiguin més esmolades.

Planxar

Les xarxes socials també han popularitzat les bondats del paper Albal per simplificar la tediosa tasca de planxar la roba. Aquest truc casolà consisteix a cobrir la taula de planxar amb paper de plata, posar un drap a sobre i planxar les peces a sobre. Per què recomanen aquest mètode? El paper actua com un aïllant, és a dir, fa que la calor es quedi a la peça, cosa que facilita la planxada.

Paper d'alumini per eliminar l'òxid

Un dels usos més sorprenents del paper de plata és que pot eliminar l'òxid que s'acumula a les superfícies. Qui no té una reixa o porta amb òxid? L'oxidació és un procés normal, sobretot quan l'objecte està exposat a l'aire lliure. Això no obstant, que sigui normal no implica que no es pugui revertir i aquí és on entra el joc el paper d'alumini. Per eliminar l'òxid només cal fregar l'objecte fet malbé amb el paper Albal.

Netejar la plata

Els objectes de plata van enfosquint amb el pas del temps pel fet que estan exposats a l'aire. Netejar-los pot resultar una tasca molt avorrida, però si aquests objectes se submergeixen en aigua calenta amb bicarbonat i uns trossos de paper d'alumini, el resultat és sorprenent. El que fa el paper Albal és atreure el sofre de la plata, és a dir, les partícules que enfosqueixen la plata s'adhereixen al paper i la coberteria queda brillant.

Fal·làcies sobre el paper Albal

Tot i això, el paper de plata no és la panacea. Per les xarxes socials circulen nombroses fal·làcies sobre les possibilitats d'aquest paper d'alumini fi.

Aquests són alguns dels remeis que no funcionen amb paper d'alumini: