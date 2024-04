Llorer i aigua a la cara: torna a tenir una pell llisa i jove amb aquest truc abans de dormir

Les arrugues i taques de la cara són un dels principals signes d'envelliment. Amb l'edat, la pell es torna més fina i menys elàstica. Les taques facials són el resultat de l'exposició solar, l'envelliment o la inflamació. Existeixen diversos tractaments per a les arrugues i taques facials, que inclouen l'ús de productes per a la cura de la pell com ara cremes hidratants, locions exfoliants i olis essencials. Però també pots recórrer a remeis casolans: un d'ells és utilitzar unes fulles de llorer.

Posa 3 fulles de llorer en aigua per a combatre les arrugues

El llorer és una planta molt comuna en jardins i parcs. S'utilitza sovint en la cuina per a donar sabor als plats, però també té propietats medicinals i cosmètiques. De fet, s'utilitza des de fa molts anys per a tractar diverses malalties. Alleuja el dolor, millora la digestió i tracta la tos. També s'utilitza per a tractar problemes de la pell com l'acne i les arrugues. Les seves propietats antioxidants ajuden a millorar l'elasticitat de la pell i a suavitzar-la.

Per a preparar un remei antiarrugues natural i eficaç, es necessiten dues o tres fulles de llorer. Es renten les fulles, es trossegen i es bullen en una casserola amb una mica d'aigua.

Una vegada que l'aigua hagi arribat a ebullició, s'apaga el foc i es deixa reposar la infusió durant uns minuts. Es filtra i s'aplica sobre la pell amb un cotó. Deixar actuar uns deu minuts i aclarir amb aigua freda. Aquest remei pot aplicar-se una o dues vegades per setmana. Utilitzat regularment, ajuda a reduir les arrugues i a millorar l'elasticitat de la pell.

Un altre remei antiarrugues a base de llorer consisteix a preparar una mascareta facial amb una infusió de fulles de llorer i una mica de mel. Cal aplicar aquesta màscara sobre la cara i deixi-la actuar durant 20 minuts abans d'aclarir-la amb aigua.

Encara que l'envelliment és un procés natural, amb aquests remeis podem retardar la seva aparició. També pots fer alguns canvis en la teva rutina diària de cura de la pell. Per exemple, utilitza diàriament una crema hidratant amb factor de protecció solar. Així mantindràs la pell hidratada i protegida dels raigs solars, sobretot a l'estiu, que poden accelerar l'aparició d'arrugues.

Una bona alimentació i un estil de vida saludable són altres factors importants per a retardar l'envelliment. Menja molta fruita i verdura i redueix el consum d'aliments ensucrats i rics en greixos saturats.