L'OCU sentencia: aquestes són les millors barretes de proteïnes de supermercat

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que el consum òptim de proteïna és fins a 0,8 grams/quilo. Els esportistes d'alt rendiment poden augmentar la ingesta fins a 1,2-1,5 grams/quilo. No obstant això, la majoria de la població, assegura la doctora, supera els límits recomanats. I, a més dels batuts de proteïna, molts esportistes recorren a les barretes de proteïna, que són complements alimentosos que ens aporten un extra de proteïna per a augmentar la massa muscular.

Es venen en els supermercats, encara que també en establiments especialitzats en nutrició esportiva. No obstant això, encara que la creença és que aquests productes són sans i recomanables, un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) desmenteix aquest pensament. El que sí que és cert és que aporten una gran quantitat de proteïna: "Pot arribar als 27 grams per a una barreta de 45 grams de pes, encara que varia molt segons la marca".

Però, això sí, cal tenir clar que "solen ser aliments rics en àcids grassos i sucres (excepte les opcions en la qual se substitueix el sucre per edulcorants artificials), per la qual cosa el seu consum ha de ser ocasional". D'entre totes les barretes, les "més recomanables", segons l'OCU, són aquestes:

Powerbar Protein+Low in sugars

Es tracta, d'acord amb els experts, de "la millor de les barretes pel seu valor nutricional, si bé continua sent un producte molt processat, per la qual cosa no és recomanable consumir-les de manera habitual".

Nutrisport Low carbs High protein bar. Brownie

Aquesta barreta aporta 20 grams de proteïna. "Amb un bon etiquetatge, té un valor nutricional acceptable i no és de les quals més additius inclouen".

Corny 30% protein. 0% sucres afegits Xocolata

En l'última posició, les barretes de proteïna de Corny, que aporten 15 grams de proteïna i presenta una bona relació qualitat/preu.