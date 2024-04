Acomiada't de la mala olor de la nevera amb aquest simple truc

La fulla de llorer té una infinitat d'usos en la neteja. En la nostra secció de vida i estil, trobaràs diferents trucs casolans que tenen aquesta planta com a protagonista i que t'ajudaran a posar fi a alguns dels grans problemes de la teva llar. Avui et parlarem de l'ús de la fulla del llorer en la teva cuina. Aquesta fulla t'ajudarà a acabar amb la desagradable olor de la teva nevera. Per aconseguir-ho, només hauràs d'humitejar una fulla d'aquesta planta i col·locar-la en un prestatge. Aquesta absorbirà les males olors i desprendrà un bon aroma.

Aquest mètode, econòmic i senzill, el pots utilitzar per a qualsevol espai de la llar: armaris, calaixos o habitacles que facin mala olor, com el lavabo. A més, pot ser de gran ajuda si convius amb un fumador a casa.

Altres trucs per a les males olors

Una llimona partida. Pots clavar uns claus aromàtics perquè desprenguin la seva olor.

Pots clavar uns claus aromàtics perquè desprenguin la seva olor. Bicarbonat o carbó. Posa un recipient amb un grapat d'aquest producte a l'interior de la nevera per acabar amb les males aromes.

Posa un recipient amb un grapat d'aquest producte a l'interior de la nevera per acabar amb les males aromes. Molla de pa amb vinagre. Posa una molla de pa amb vinagre en un plat dins de la nevera.

Si l'olor persisteix pot ser perquè hi ha algun aliment que està en mal estat, així que el millor és que posis en marxa la neteja en profunditat del teu electrodomèstic: